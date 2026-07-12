Los expertos en climatización coinciden: poner el aire acondicionado en las horas centrales de calor consume 1,95€ al día

El aire acondicionado se está convirtiendo cada día en un imprescindible que se instala en los hogares españoles cada vez con mayor frecuencia. Fruto de ello son las altas temperaturas que nos acechan, sobre todo en las horas centrales del día, donde las temperaturas son mayores.

Una de las problemáticas que impiden a muchos hogares abastecerse de este producto es su precio, ya no solo su instalación, sino también su mantenimiento. Expertos nos enseñan a cómo gestionar el funcionamiento del aire acondicionado para aprovechar al máximo su cometido y ahorrar lo máximo posible en nuestra factura de la luz.

¿Cuándo es más barato por el aire acondicionado?

El cálculo de los expertos determina que un aparato de aire acondicionado tipo split encendido durante 10 horas en las franjas de temperaturas más altas cuesta aproximadamente unos 1,95 euros al día. Esto significa que en un mes el gasto aumenta a los 58,50 euros al mes. Aunque parezca extraño, las horas donde el aparato debe trabajar con más intensidad para contrarrestar el calor exterior son las más baratas.

Esto se produce porque entran en juego dos factores:

Debido al gran crecimiento de la energía solar fotovoltaica , la producción eléctrica se dispara durante las horas centrales del día. Esto provoca un descenso de los precios de forma drástica con respecto a las horas de la noche, cuando no hay sol y depende de otras tecnologías como el gas.

, la producción eléctrica se dispara durante las horas centrales del día. Esto provoca un descenso de los precios de forma drástica con respecto a las horas de la noche, cuando no hay sol y depende de otras tecnologías como el gas. Al contrario de lo que ocurría tradicionalmente, encender electrodomésticos o mantener el aire acondicionado de madrugada puede ser más caro debido a la falta de generación renovable nocturna.

¿Puede variar el gasto energético del aire acondicionado?

El precio que mencionan los expertos es una estimación media; esto quiere decir que el precio puede variar dependiendo de ciertos factores.