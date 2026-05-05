El narco eléctrico: la marihuana se lleva casi un 30% de energía robada en España desde 2020

Endesa ha detectado la cifra más alta de robo de energía en el último lustro. Tan sólo en 2025 la filial de redes de la eléctrica, e-distribución, detectó el dato récord de 72.700 fraudes en cinco años, 1.700 casos más que en 2024 y con una causa principal común: las plantaciones de marihuana instaladas en pisos enganchadas a la red de manera ilegal.

En los últimos cinco años, la filial de Endesa ha desmantelado la instalación eléctrica que alimentaba alrededor de 10.600 plantaciones de marihuana en el interior de edificios, en operaciones en las que acompañaba a las Fuerzas de Seguridad. La energía recuperada en estos fraudes equivale al 26% del robo total de energía contabilizado.

El cannabis indoor realiza grandes consumos de electricidad las 24 horas del día y terminan por colapsar la infraestructura eléctrica de la zona. Una plantación promedio consume lo mismo que 80 viviendas y para los expertos es un problema «creciente».

El fraude eléctrico detectado por Endesa en los cinco últimos años equivale al consumo anual de más de un millón de hogares, una cifra comparable a la suma de los hogares existentes en dos de las grandes ciudades españolas: Barcelona y Sevilla.

Sólo en 2025 se desmantelaron alrededor de 1.850 instalaciones ilegales en pisos para el cultivo de cannabis. Desde Endesa apuntan que la energía recuperada en estos fraudes sumó 182,7 millones de KWh.

De hecho, el pasado año se desmantelaron una media de 200 fraudes al día, más de ocho cada hora. La eléctrica también ha destacado que entre 2021 y 2025 e-distribución cerró más de 320.000 expedientes por manipulaciones de la red de distribución que, al menos, permitieron recuperar más de 3.750 GWh.

El Informe Europeo sobre Drogas 2025 indica que en España estos narcos eléctricos que cultivan indoor la marihuana y absorben gran parte de la energía generada por el país se encuentran asentados sobre todo en algunas zonas de Cataluña y Andalucía.

Los ladrones de energía en datos

Según el análisis llevado a cabo por la compañía energética, el 52% de la energía defraudada corresponde a industrias, negocios, grandes consumidores y plantaciones de marihuana. Sólo el 5% del fraude corresponde a pequeños suministros domésticos con una potencia contratada inferior a los 3 kW.

Asimismo, cerca de un 60% de los fraudes procede de enganches directos sin contrato y el 40% restante corresponde a fraudes en suministros con contrato.

En cualquier caso, Endesa ha destacado que, más allá de los números, el fraude eléctrico representa un grave peligro para la seguridad de las personas, tanto para el que manipula la instalación eléctrica como para los que le rodean. En los últimos años se han registrado numerosos casos de incendios con origen en un fraude eléctrico, e incluso electrocuciones que han acabado con la vida de personas.

La manipulación de las instalaciones está detrás también de los cortes de suministro en zonas con alta concentración de fraude que perjudican al conjunto de los vecinos provocando un serio deterioro de la calidad de suministro y de la vida ordinaria de muchas familias y negocios.

Cabe recordar que estas organizaciones realizan tendidos de cables de más de un kilómetro, electrifican puertas para evitar el acceso a las plantaciones y llegan incluso a manipular los fusibles de los centros de transformación.