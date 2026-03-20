Moeve y Naturgy duplican los beneficios en combustible, gas y electricidad para los desplazamientos en Semana Santa

Ante la situación de altos precios de la energía, Moeve y Naturgy han reforzado su ‘Plan Multienergy’, ofreciendo más del doble de ahorro a sus clientes. Entre el 24 de marzo y el 6 de abril, ambos incluidos, un cliente que realice dos repostajes, de 42 litros cada uno podrá obtener desde 8 hasta 56 euros aplicando el máximo ahorro.

De esta manera, todos los usuarios registrados en Moeve gow, identificándose como miembros del programa, podrán obtener un saldo de 10 céntimos por litro en su repostaje, el doble de lo habitual. Si se identifican con la aplicación móvil Moeve gow, obtendrán 2 céntimos adicionales, alcanzando 12 céntimos por litro. Cualquier cliente puede unirse de manera inmediata al Club Moeve gow, que ya tiene más de 4 millones de miembros, descargando la App Moeve gow.

Asimismo, los usuarios del ‘Plan Multienergy’ sumando su contrato de luz o gas y repostajes obtienen 20 céntimos por litro. Añadiendo el servicio de mantenimiento de Naturgy logran hasta 30 cts./l. Mientras que combinando el mantenimiento y el suministro de luz y gas, el ahorro alcanza los 40cts./l. El mayor ahorro (60 cts./l) se obtiene si además se instalan las placas solares con Naturgy. En total, el ahorro máximo llega a 67 céntimos por litro si se utiliza en el pago la aplicación móvil de Moeve gow y la tarjeta bancaria gow.

Pierre-Yves Sachet, vicepresidente Ejecutivo de Mobility de Moeve, ha resaltado: “Desde Moeve queremos acompañar a nuestros clientes ante la situación actual de altos precios de la energía, poniendo en marcha una medida que proporciona el mayor ahorro del mercado, agradeciendo así su confianza en nosotros”.

Carlos Vecino, director general de Comercialización de Naturgy, ha destacado: “El compromiso de Naturgy es estar siempre al lado de nuestros clientes, especialmente en un contexto como el actual. Esta medida supondrá un importante ahorro para miles de consumidores vinculados al Plan Multienergy en sus suministros energéticos”.

5 céntimos más para clientes profesionales

En paralelo a esta oferta, Moeve acompaña a sus 150.000 clientes profesionales, lanzando un ahorro adicional de 5 céntimos por litro de combustible repostado en las mismas fechas, entre 24 de marzo y 6 de abril. De esta manera, la energética se posiciona junto a los usuarios de Moeve Pro (antes Starresa), ayudando de forma directa a empresas, trabajadores autónomos y conductores profesionales para los que la movilidad es esencial en el desarrollo de su actividad.