Damm cierra 2025 con una facturación de 2.010 millones de euros y refuerza su crecimiento internacional

Damm cerró el año 2025 con una facturación de 2.010 millones de euros, un EBITDA de 320 millones de euros y un beneficio neto de 155 millones de euros en un ejercicio marcado por un entorno sectorial más exigente. Según Cerveceros de España, las primeras estimaciones oficiales del consumo per cápita apuntan a un descenso superior al 4% en el consumo de cerveza en España. Este comportamiento se produjo en un contexto marcado por las presiones inflacionistas y la incertidumbre económica.

La compañía ha dado a conocer estos resultados durante su Junta General de Accionistas, celebrada hoy en la Antigua Fábrica Estrella Damm, en la que se han aprobado las cuentas anuales y la distribución de dividendos.

La internacionalización continúa siendo una de las principales palancas de crecimiento de Damm. Actualmente, sus marcas están presentes en más de 130 países y la compañía exporta con marca propia a 88 mercados. En 2025, el negocio internacional siguió ganando peso y ya representa el 30% de la actividad de la compañía.

Estrategia internacional

En este ámbito, Damm ha dado un nuevo paso en su estrategia internacional con la puesta en marcha de una fábrica de refrescos en Dakar, Senegal, la primera planta de la compañía en el continente africano. Las instalaciones permitirán abastecer a clientes de Senegal y países vecinos de África occidental, así como impulsar el desarrollo de nuevos mercados en la región.

En Reino Unido, otro de sus mercados estratégicos, Damm ha reforzado en 2025 su posicionamiento con la adquisición de la familia de marcas Old Speckled Hen, una de las cervezas ale premium más reconocidas del país. Con esta operación, la compañía amplía su presencia en una categoría de gran tradición en el mercado británico y da un nuevo impulso a su crecimiento en el país. Este avance se suma a la consolidación de The Eagle Brewery, su fábrica en Bedford, donde Damm ha invertido en los últimos años más de 80 millones de euros para ampliar la capacidad productiva, incorporar nuevas líneas y avanzar en la producción de bebidas sin alcohol y refrescos.

Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm, ha destacado: “Nuestra estrategia internacional pasa por estar cada vez más cerca de los mercados en los que operamos, con una mayor capacidad para producir localmente y responder mejor a las necesidades de clientes y consumidores. La entrada industrial en África supone un avance importante en esa dirección y, junto con la consolidación del negocio en Reino Unido, refuerza un modelo de crecimiento más próximo, más flexible y mejor adaptado a cada territorio.”

Damm registró en 2025 un volumen comercializado de bebidas —cerveza, agua y refrescos— de 22 millones de hectolitros, manteniendo una sólida posición en sus principales categorías. Para acompañar la evolución de la demanda y reforzar su capacidad de respuesta en el mercado nacional e internacional, la compañía ha invertido 65 millones de euros en el último ejercicio destinados a ampliar y modernizar su capacidad industrial, especialmente en envases retornables y dispensadores de producto. Esta apuesta por la mejora continua también se refleja en los 14 millones de euros destinados a investigación, desarrollo e innovación, desarrollo de producto y transformación digital.

La compañía ha alcanzado una plantilla de 6.393 personas, un 10,9% más que en 2024, con un crecimiento impulsado principalmente por mercados internacionales como Reino Unido, Portugal y China.

Coincidiendo con su 150.º aniversario, Damm inicia una nueva fase de crecimiento con el objetivo de duplicar su cifra de negocio en 2030. Esta nueva etapa parte de la solidez del modelo actual y pone el foco en aquellas palancas que permitirán a la compañía seguir ganando dimensión, relevancia y capacidad de adaptación en los próximos años.

“Damm llega a sus 150 años con la solidez de una compañía que ha sabido crecer, diversificarse y adaptarse sin perder su esencia. La nueva etapa que iniciamos hacia 2030 nos exige seguir fortaleciendo nuestras marcas, abrir nuevas oportunidades en bebida y alimentación y reforzar nuestra presencia internacional, siempre con una visión de largo plazo y con las personas, la innovación y la excelencia operativa como pilares de nuestro futuro”, ha señalado Demetrio Carceller Arce.

En definitiva, esta nueva etapa prioriza el crecimiento de las marcas de cerveza de Damm tanto en el mercado nacional como internacional, y la diversificación del porfolio para reforzar su posición como grupo global de bebidas y alimentación. Esto permitirá ganar presencia en nuevas categorías, ampliar los momentos de consumo y responder mejor a las preferencias de clientes y consumidores. La internacionalización será otro eje clave del plan, centrado en crecer en mercados prioritarios y avanzar hacia un modelo más próximo a los territorios donde opera la compañía. Esta apuesta se apoyará en la incorporación de datos e inteligencia artificial, la mejora continua de las operaciones industriales, logísticas y comerciales, el desarrollo del talento joven para reforzar la competitividad futura y el compromiso con el medio ambiente.

Nestea impulsa la diversificación del negocio de bebidas

Durante 2025, Damm ha reforzado su presencia en el mercado de bebidas en España con la incorporación de Nestea a su porfolio. A través del acuerdo alcanzado con Nestlé, la compañía produce, comercializa y distribuye la marca en España, Andorra, Gibraltar y Portugal, consolidando su posición en el segmento de bebidas no carbonatadas.

Nestea, la marca de té frío favorita de los españoles, complementa el porfolio de bebidas no alcohólicas de Damm y permite a la compañía reforzar su presencia en una categoría con gran potencial de crecimiento. En el marco de esta nueva etapa, la compañía ha ampliado el porfolio de la marca con nuevas referencias orientadas a responder a la evolución de los gustos y preferencias de los consumidores. Entre las novedades destacan Nestea Frutos Rojos con Açaí y Nestea Té Verde Maracuyá Sin Azúcar, dos propuestas que refuerzan la apuesta de la marca por sabores diferenciales, perfiles más refrescantes y opciones adaptadas a las nuevas tendencias de consumo.

La ampliación de su porfolio de bebidas forma parte de la estrategia de diversificación de la compañía, orientada a identificar oportunidades en segmentos complementarios que permitan ampliar su presencia en nuevos momentos de consumo y reforzar su propuesta de valor en los canales de alimentación y hostelería.