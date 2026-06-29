La Audiencia Nacional sentencia que si estás de vacaciones el 15 de agosto tienes que cogerte un día más al caer en sábado

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que cambia la forma de interpretar los festivos que coinciden con el descanso semanal y lleva a ampliar las vacaciones cuando el festivo nacional por la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, cae en sábado. Por ello, las buenas noticias son recibidas por muchos trabajadores a través de una resolución que establece que un festivo no puede quedar «absorbido» por el descanso semanal. Así que, si el 15 de agosto coincide con el sábado, que para muchos trabajadores no es un día laborable, la empresa deberá compensarlo con otro día de descanso.

¿Qué supone?

En la mayoría de los casos, supone un día más de vacaciones, pero si tus vacaciones incluyen el sábado 15 de agosto y ese día forma parte del periodo vacacional, la empresa deberá garantizar que no pierdes el derecho a disfrutar de ese festivo. Además, el periodo de descanso se podría ampliar un día más o compensarse en otra fecha, dependiendo de lo que establezca el convenio colectivo o el acuerdo alcanzado con la empresa. Aun así, la forma de aplicar esta compensación puede variar según el convenio laboral y la organización de cada empresa.

El derecho a los 14 festivos

La sentencia surge después de un conflicto colectivo llevado a cabo por varios sindicatos contra la patronal del sector contact center. El tribunal resume que el descanso semanal no se puede sustituir por los días festivos ya que son derechos distintos. El fallo señala que los trabajadores tienen derecho a disfrutar de los 14 festivos anuales del calendario laboral y que las empresas no pueden aceptar desgastar un festivo sólo porque coincida con un día de libranza habitual.

Los beneficiarios

Los expertos en Derecho Laboral expresan que marca un orden que podría extenderse a otros convenios y actividades. Además, la sentencia refuerza la doctrina iniciada por el Tribunal Supremo sobre la necesidad de compensar los festivos cuando coinciden con el descanso semanal. Así que, los trabajadores que tienen programadas sus vacaciones durante la semana del 15 de agosto deberán revisar cómo su empresa administra el derecho de disfrutar de un día extra de descanso.

¿Qué hacer si no lo reconoce la empresa?

Si la empresa no compensa el festivo, el empleado puede solicitar que se le conceda otro día de descanso o pedir la aplicación de su sentencia si su convenio colectivo posee este derecho o resulta aplicable la doctrina judicial. Los especialistas recomiendan consultar el convenio colectivo antes de poner cualquier reclamación, ya que la forma de compensar el festivo puede variar según el sector.