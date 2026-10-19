Elon Musk anuncia que regalará una acción de SpaceX a cada niño de EEUU en 2027

Elon Musk, fundador y máximo accionista de la empresa estadounidense SpaceX, además de ser dueño de la mayor fortuna del mundo, ha comunicado a través de un mensaje en su perfil de la red social X (de la que es dueño también) su intención de «regalar una de sus acciones» de la empresa de cohetes y comunicación satelital «a cada niño de Estados Unidos». También ha añadido al final del comunicado que «será la primera de muchas».

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Según los datos del censo, en EEUU hay unos 72 millones de niños menores de 18 años, lo que supondría que para cumplir su promesa debería desprenderse de acciones con un valor total de aproximadamente 10.512 millones de dólares, después de que las acciones de SpaceX despidiesen la sesión del viernes a un valor de 146,03 dólares.

El empresario dueño de empresas como Tesla, Neuralink o X, entre otras, dispone de cerca de 4.800 millones de acciones de SpaceX, valoradas en más de 700.000 millones de dólares, además de opciones sobre acciones e incentivos que podrían aumentar hasta en 1.600 millones de títulos de la empresa, llegando a sumar un total de 6.400.

El pasado mes de julio, la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, anunció la donación de una acción de la compañía a cada uno de los 2 millones de niños beneficiarios de cuentas infantiles de inversión en el marco del programa presidencial Invest America.

SpaceX tiene previsto publicar sus cuentas del tercer trimestre anual mañana martes 20 de octubre. En el segundo trimestre de 2026, la compañía registró unas pérdidas de 541 millones de dólares; esto supone una mejora del 46,3% respecto a los 1.008 millones de dólares en pérdidas contabilizados entre abril y junio del año pasado.

A pesar de haber reducido sus pérdidas a casi la mitad durante el segundo trimestre, en los seis primeros meses del año, las cuentas de SpaceX alcanzaron unas pérdidas de 5.488 millones de dólares, un 257% por encima de las pérdidas de 1.536 millones de dólares registradas por la empresa durante la misma época en 2025.

Por otra parte, los ingresos del gigante aeroespacial en el trimestre alcanzaron los 7.814 millones de dólares, un 92% más que en 2025, llegando hasta un total de 12.508 millones de dólares en el primer semestre, un 53,7% más.