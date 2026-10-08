Después de 42 años cotizados, Miguel Ángel, jubilado español, estalla: «Empecé a trabajar a los 17 y el premio es una reducción del 24% de mi pensión»

Los trabajadores que quieran acogerse a la la jubilación anticipada podrían beneficiarse de un importante cambio en las condiciones actuales. El Congreso ha dado luz verde a la tramitación de una propuesta para que las jubilaciones anticipadas de personas con al menos 40 años cotizados no sufran penalizaciones económicas. Sin embargo, la convocatoria anticipada de elecciones generales implica la paralización automática de este proceso.

Actualmente, adelantar la jubilación respecto a la edad ordinaria implica la aplicación de determinados coeficientes reductores que disminuyen la cuantía de la pensión en función de los meses de adelanto y del periodo cotizado. Estas reducciones se aplican tanto cuando el adelanto es voluntario como cuando la jubilación se produce después de un despido o un ERE. La propuesta de ley de jubilación sin penalización plantea acabar con este «castigo de por vida» y eliminar los coeficientes reductores para quienes hayan alcanzado los 40 años cotizados. Además, contempla que el cambio pueda afectar también a las personas que ya se encuentran jubiladas, mediante la aplicación de la medida con carácter retroactivo.

Jubilación anticipada

La asociación ASJUBI40 lleva años defendiendo que las personas con largas carreras de cotización no deberían ver reducida su pensión por haber optado por la jubilación anticipada. Después del avance de esta iniciativa en el Congreso, Miguel Ángel Castillo ha insistido en que todavía queda recorrido hasta conseguir el objetivo.

«Desde ASJUBI40 queremos decir que esto no es el final, es el principio. Queremos que la proposición de ley continúe su camino. Que se debata. Queremos que se apruebe y se haga realidad para los que ya están jubilados y llevan años sufriendo estos coeficientes reductores», ha señalado Miguel Ángel Castillo.

Desde la asociación recalcan que su reivindicación no busca ningún trato de favor para quienes han cotizado durante más de cuatro décadas. «No pedimos un regalo, no pedimos privilegios. Pedimos que quienes han cotizado cuatro décadas o más no vean afectada su pensión por haberse jubilado anticipadamente. Y pedimos algo fundamental: que quienes ya estamos jubilados seamos tenidos en cuenta mediante el recálculo de nuestras pensiones conforme a una nueva norma».

Uno de los testimonios es el de Miguel Ángel, un vecino de Bilbao con más de 42 años cotizados que comenzó a trabajar siendo prácticamente un adolescente. Su situación representa la de otros trabajadores afectados por este tipo de penalizaciones.

«Empecé a trabajar muy joven. A los 17 años. Tengo más de 42 años cotizados a la Seguridad Social. Y el premio que recibo por cotizar tanto es una del 24% de mi pensión de por vida», ha explicado en un vídeo. «No puedo entender esta injusticia. Por eso lo he denunciado en varios medios de comunicación. Esto es una estafa, por eso nos estamos manifestando. No a la penalización de por vida para las largas carreras de cotización. No a los coeficientes reductores que tanto daño nos hacen».

Coeficientes reductores

La Seguridad Social contempla la posibilidad de que los trabajadores accedan voluntariamente a la jubilación hasta dos años antes de la edad ordinaria. Sin embargo, cabe recordar que la pensión puede sufrir un recorte de entre el 21% y el 2,81%, en función del tiempo que se adelante y del periodo total cotizado. Para acceder a esta modalidad es necesario acreditar, como mínimo, 35 años de cotización.

Con 24 meses de adelanto, la reducción alcanza el 21% para quienes tienen menos de 38 años y 6 meses cotizados, frente al 13% para quienes superan los 44 años y 6 meses. A medida que disminuye el adelanto, también baja la penalización. Por ejemplo, con 12 meses, los recortes oscilan entre el 5,50% y el 4,75%. Si solo se adelanta un mes, las reducciones van del 3,26% al 2,81%, dependiendo de los años cotizados.

Cabe recordar la Seguridad Social puede rechazar una solicitud de jubilación anticipada voluntaria cuando, después de aplicar los coeficientes reductores, la pensión resultante queda por debajo de la cuantía mínima que corresponde al trabajador.

«Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada».

Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social, explica que, siguiendo este criterio, un trabajador de 63 años con 40 años cotizados y sin cónyuge a cargo podría acceder a la jubilación anticipada siempre que la pensión resultante superase los 936,20 euros mensuales. En caso de tener cónyuge a cargo, el importe tendría que superar los 1.256,60 euros.

En 2026, la cuantía mínima de la pensión de jubilación varía en función de la situación familiar del pensionista. En el caso de tener cónyuge a cargo, el importe mínimo queda fijado en 1.256,60 euros mensuales. Si no se tiene cónyuge a cargo, la cantidad se sitúa en 936,20 euros al mes, mientras que quienes tienen cónyuge, pero este no está a cargo, cuentan con una pensión mínima de 888,70 euros mensuales.