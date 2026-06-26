El Banco de España gobernado por Escrivá ha anunciado que iniciará trámites para cambiar su reglamento interno y mejorar la transparencia y rendición de cuentas, con medidas que incluye codificar sus normas de funcionamiento, que hasta ahora no se recogían, y la obligación de realizar una autoevaluación periódica del funcionamiento del Consejo cada cinco años.

El Consejo de Gobierno del Banco de España ha publicado este viernes un conjunto de iniciativas destinadas, según el comunicado, «a reforzar la independencia, transparencia y rendición de cuentas de la institución», fruto del proceso de reflexión sobre el marco de gobernanza de la institución iniciado a principios de 2025.

Sin embargo, estas propuestas se enmarcan en pleno desmantelamiento del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) en la institución.

Tal y como publicó este medio hace unos días, el departamento ha ido perdiendo peso dentro de la estructura del Banco de España durante los últimos años.

Fuentes conocedoras aseguran que la unidad afronta dificultades para retener talento especializado, problemas de cobertura de vacantes y una progresiva pérdida de recursos humanos precisamente cuando las exigencias regulatorias son mayores que nunca por la creciente presión regulatoria por parte de la Unión Europea y los numerosos casos de corrupción que han situado el control de los flujos financieros bajo el foco político y judicial.

Las promesas de Escrivá

En primer lugar, el Consejo ha aprobado las Directrices de Publicaciones, que definen, clasifican y ordenan la gobernanza de las publicaciones del Banco.

Por otro lado, ha acordado también iniciar los trámites para modificar su reglamento interno e introducir mejoras como codificar sus normas de funcionamiento, que hasta ahora no se recogían, y la obligación de realizar una autoevaluación periódica del funcionamiento del Consejo cada cinco años.

Los cambios introducidos permitirán a su vez codificar mejor el ejercicio de rendición de cuentas del Banco. Para ello, se incluye un artículo específico sobre la transparencia y la rendición de cuentas, en el que se institucionalizan los ejercicios de planificación estratégica ya iniciados y se incluye la publicación de indicadores para facilitar el seguimiento de su grado de cumplimiento.

El reglamento prevé también recoger la obligación de publicar informes para rendir cuentas sobre las actividades realizadas por la institución. Se espera que el reglamento pueda ser aprobado en los próximos meses, tras el preceptivo trámite del Consejo de Estado.

En tercer lugar, el Consejo ha acordado revisar y actualizar sus normas internas de funcionamiento, con el objetivo de introducir mejoras que faciliten el funcionamiento del Consejo, su organización interna y el proceso de debate y toma de decisiones. Esta revisión irá precedida de una autoevaluación del Consejo, cuyas conclusiones serán un elemento valioso para su revisión y perfeccionamiento.