Escrivá destina 20 millones del Banco de España a un centro de educación financiera mientras vacía el Sepblac

El Banco de España estudia destinar cerca de 20 millones de euros a la rehabilitación del histórico Palacio de Torre Arias, en Madrid, para convertirlo en un gran centro de educación financiera abierto al público. La iniciativa, impulsada bajo el mandato de José Luis Escrivá, contrasta con las crecientes críticas internas por la situación que atraviesa el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), el organismo encargado de detectar operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

La propuesta ha generado malestar entre quienes consideran que la prioridad de la institución debería centrarse en reforzar los mecanismos de supervisión financiera y prevención del blanqueo, especialmente en un contexto de creciente presión regulatoria por parte de la Unión Europea y de numerosos casos de corrupción que han situado el control de los flujos financieros bajo el foco político y judicial.

Fuentes conocedoras de la situación denuncian que el Sepblac ha ido perdiendo peso dentro de la estructura del Banco de España durante los últimos años. Aseguran que la unidad afronta dificultades para retener talento especializado, problemas de cobertura de vacantes y una progresiva pérdida de recursos humanos precisamente cuando las exigencias regulatorias son mayores que nunca.

Un proyecto emblemático de 20 millones

El proyecto de Torre Arias pretende transformar uno de los palacios históricos más emblemáticos de Madrid en un espacio dedicado a la divulgación económica y financiera. La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia del Banco de España para reforzar la educación financiera entre la ciudadanía y ampliar su presencia institucional.

La actuación contempla la rehabilitación integral del inmueble y la adaptación de sus instalaciones para albergar exposiciones, actividades formativas, programas divulgativos y espacios destinados a la difusión del conocimiento económico.

Desde el entorno del Banco de España defienden que la educación financiera constituye una herramienta fundamental para mejorar la toma de decisiones de los ciudadanos en materias como ahorro, inversión, endeudamiento o planificación de la jubilación.

Sin embargo, la magnitud de la inversión prevista ha despertado interrogantes dentro y fuera de la institución. Algunos empleados consideran que resulta difícil justificar un desembolso de esta envergadura mientras determinadas áreas consideradas estratégicas afrontan problemas de personal y recursos.

El deterioro del organismo antiblanqueo

Las críticas apuntan directamente al Sepblac, el organismo responsable de analizar operaciones sospechosas, coordinar información con entidades financieras y colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La unidad desempeña un papel clave dentro del sistema español de prevención del fraude financiero. Su actividad resulta esencial para detectar movimientos vinculados a organizaciones criminales, redes internacionales de corrupción, financiación del terrorismo o grandes estructuras de evasión fiscal.

Según diversas fuentes, la capacidad operativa del organismo se ha visto afectada por la salida de profesionales especializados y por una insuficiente reposición de efectivos. La preocupación es especialmente intensa porque la Unión Europea se encuentra inmersa en una profunda reforma de su arquitectura de supervisión antiblanqueo, con mayores exigencias para las autoridades nacionales y una creciente coordinación con los nuevos organismos europeos.

La paradoja, señalan algunos observadores, es que mientras Bruselas reclama más medios para combatir el blanqueo de capitales, el Banco de España centra parte de sus esfuerzos presupuestarios en un ambicioso proyecto inmobiliario y divulgativo.

Una prioridad discutida

La polémica llega además en un momento especialmente sensible para las instituciones españolas. Los sucesivos escándalos de corrupción conocidos durante los últimos años han vuelto a situar la prevención del blanqueo de capitales entre las principales preocupaciones de las autoridades comunitarias.

Para los críticos, el mensaje que transmite la institución resulta contradictorio: invertir millones de euros en un centro de educación financiera mientras el organismo encargado de vigilar los movimientos de dinero sospechosos pierde músculo operativo.

La decisión reabre así el debate sobre las prioridades estratégicas del Banco de España bajo la dirección de José Luis Escrivá. Mientras la institución apuesta por reforzar su perfil divulgativo mediante un proyecto emblemático en el Palacio de Torre Arias, crecen las voces que reclaman concentrar los recursos en fortalecer los mecanismos de supervisión y control financiero que constituyen una de sus funciones más sensibles.