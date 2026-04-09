Apagón en Red Eléctrica. La compañía presidida por Beatriz Corredor, ex ministra socialista, ha convocado este jueves la Junta de Accionistas y por primera vez sólo se podrá ver y asistir de forma telemática. La decisión del consejo de Red Eléctrica se produce un día después de que se conocieran nuevos audios de los días previos al apagón del 28 de abril del año pasado, que vuelven a señalar a esta empresa pública como responsable del cero eléctrico.

Este miércoles se han conocido nuevos audios que desvelan que en Red Eléctrica se sabía desde hacía semanas, desde enero, que se podía producir un apagón como el que finalmente se produjo el 28 de abril.

En una conversación a la que ha tenido acceso OKDIARIO, operadores de la central de Barcelona reconocen que en Ascó estuvieron «a punto» de que saltara algún grupo: «Si saltan nos quedamos a cero», admitían.

La firma que preside Corredor aseguraba en el nuevo audio que en Esplugues, por ejemplo, la tensión había bajado en 400 (kV): «Ha sido una oscilación muy muy bestia. Así que, no sé, tendrán que…. Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación», protestaban.

Además, los audios desvelan que los operadores detectaron problemas crecientes en la red, especialmente en zonas con alta producción solar.

La compañía someterá a la junta de accionistas el nombramiento de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y de José Luis Navarro Ribera como consejeros dominicales, y de Santiago Hurtado Iglesias y Marta María de la Cuesta González como consejeros independientes.

El encuentro también abordará el examen y aprobación de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, así como el informe de gestión de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

También aprobará previsiblemente el pago de un dividendo complementario de 0,60 euros brutos por acción a abonar el 1 de julio, que se suma al dividendo a cuenta de la misma cuantía abonado en enero.

De este modo, el importe total del dividendo por acción con cargo a los resultados de 2025 ascendería a 0,80 euros, ya que de este importe hay que detraer los 0,20 euros por acción pagados a cuenta el pasado 7 de enero.

Se trata, así, de una distribución de dividendos por un importe total de 432,8 millones de euros.