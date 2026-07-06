La novedad de Mercadona perfecta para añadir en las barbacoas de verano: es una «explosión de sabor» que gusta mucho a los niños

Con la entrada del verano, las barbacoas, cenas al aire libre y reuniones con familiares y amigos, se han convertido en uno de los planes favoritos de muchos españoles. Por ello, Mercadona ha incorporado a sus supermercados una novedad que llama la atención de quienes buscan aperitivos rápidos, sabrosos y fáciles de preparar. Un producto que se denomina bocado de vacuno bomba de carrillada empanada, un invento listo para calentar y servir. El producto se vende en una bandeja de 255 gramos y tiene un precio de 3 euros.

¿Para qué se utiliza?

Su finalidad es la versatilidad que genera. Además, la preparación puede ser en el horno, freidora de aire o de forma tradicional, muchos lo acompañan en barbacoas o mesas de picoteo. El formato que tiene es individual, lo que facilita servirlo directamente para compartir junto a la tortilla, ensalada, embutidos, patatas o diversas salsas. La carrillada destaca por ser una carne especialmente jugosa, aportando un toque diferente frente a otros productos empanados habituales.

El producto y su relación con los niños

Lo que más valoran a la hora de lanzar este producto es su textura crujiente por fuera y tierna por dentro, combinación esencial para quienes tengan niños pequeños, facilitando su masticación. Por ello, puede convertirse en una opción clave para comidas familiares, ya que gusta a todos los comensales.

Una solución rápida y fácil

Este tipo de productos permite la preparación de una comida o de una cena en minutos, muy útil cuando llegan invitados de forma improvisada. Por eso, se suele servir con una ensalada, verduras a la plancha o unas patatas asadas, y el bocado de carrillada completa el menú de una forma fácil y sin mucho esfuerzo de cocinado.

La apuesta de Mercadona

La cadena valenciana ha ido reforzando su catálogo con nuevos productos dirigidos a esas personas que buscan comidas rápidas, cómodas y adaptadas a reuniones en casa. El nuevo bocado de vacuno con carillada empanada se suma a este nuevo proyecto y encaja perfectamente con la temporada de verano, época en la que se produce un auge de barbacoas, picoteos y cenas informales.

Su posible éxito

El precio, formato y facilidad de preparación, son los tres requisitos que reúne este producto. Por eso, ya triunfa en Mercadona. Así que, se ha convertido en una gran solución para aquellos que realicen barbacoas este verano, buscando un aperitivo diferente para compartir entre amigos o en familia.