El ‘activewear’ ya no es sólo para entrenar: las claves de una experta para vestir cómoda, estilosa y favorecida todo el día

El activewear vive uno de sus mejores momentos. Lo que hace unos años era una categoría reservada exclusivamente al entrenamiento se ha convertido en un imprescindible del armario diario. La comodidad ya no está reñida con el estilo, y cada vez son más las personas que buscan prendas capaces de acompañarlas durante toda la jornada, desde una sesión de ejercicio hasta una comida con amigos o una tarde de compras. Así lo explica Ariadna Rey, fundadora de Chio Studio, quien asegura que esta transformación responde a un cambio en la forma de entender la moda. «Hoy buscamos prendas que sean cómodas para hacer ejercicio, pero que también podamos llevar en nuestro día a día sin necesidad de cambiarnos», afirma. La tendencia athleisure continúa ganando terreno porque responde a un estilo de vida en el que la funcionalidad y la estética tienen la misma importancia.

Entre las prendas que marcarán la temporada, Rey destaca dos claras protagonistas. Los leggings capri regresan con fuerza, convertidos en una opción muy versátil para combinar tanto con zapatillas deportivas como con prendas más urbanas. «Creemos que son una prenda muy versátil, perfecta tanto para entrenar como para crear looks de calle», explica. Junto a ellos, los tops con cuello halter se consolidan como otro de los grandes éxitos del momento gracias a su capacidad para estilizar la figura y aportar un toque sofisticado incluso a los conjuntos más deportivos.

Para la fundadora de Chio Studio, el verdadero valor de una prenda deportiva no está únicamente en su rendimiento, sino también en cómo hace sentir a quien la lleva. «La clave está en el diseño de la parte superior», señala. Por eso, la firma apuesta por prendas con relleno integrado, una solución que proporciona sujeción sin necesidad de llevar sujetador adicional y permite disfrutar de mayor libertad de movimiento. «Esto permite que tanto los tops como las camisetas o los monos sujeten correctamente el pecho, aportando comodidad sin renunciar a un escote bonito o a una espalda más descubierta», añade.

El color también desempeña un papel protagonista esta temporada. El amarillo se ha convertido en el tono estrella del verano, hasta el punto de convertirse en el conjunto más vendido de la marca. «El conjunto amarillo ha sido, con diferencia, el más vendido durante toda la primavera y lo que llevamos de verano», explica Rey. Además, propone una combinación que rompe con lo habitual y que está conquistando el universo athleisure: amarillo y marrón. «Me parece una mezcla diferente, muy actual y con mucha personalidad», asegura.

No obstante, las tendencias conviven con los grandes clásicos. Los tonos neutros siguen siendo la base de cualquier armario bien construido, ya que ofrecen una mayor versatilidad y permiten reutilizar las prendas en múltiples ocasiones. «Los tonos neutros siguen siendo imprescindibles», afirma la diseñadora, que también recomienda apostar por combinaciones como blanco y negro o la gama de beige, crema, arena y marrón, colores capaces de aportar elegancia sin esfuerzo.

Uno de los mensajes más interesantes de la entrevista es su defensa de la diversidad. Frente a la búsqueda del patrón perfecto, Rey recuerda que no existe una única prenda que favorezca a todas las mujeres. «No creo que exista un único corte que favorezca a todo el mundo. Cada cuerpo es diferente y cada persona se siente cómoda con diseños distintos», explica. Por ello, la marca trabaja con diferentes cortes, escotes y tipos de cintura para que cada mujer encuentre el diseño con el que realmente se sienta cómoda y segura.

Esta filosofía también guía el desarrollo de cada colección. La prioridad siempre es la comodidad, pero una vez conseguida, el siguiente paso consiste en incorporar aquellos detalles que diferencian una prenda deportiva de cualquier otra. «Siempre partimos de una misma idea: que las prendas sean realmente cómodas y funcionen perfectamente durante el entrenamiento», señala. A partir de ahí entran en juego los escotes, las espaldas especiales, los acabados o los cortes favorecedores, elementos que elevan el diseño sin comprometer su funcionalidad.

Si tuviera que elegir una única prenda capaz de resumir la esencia del activewear actual, Ariadna Rey lo tiene claro: el mono deportivo. «Es probablemente la opción más versátil, porque puede acompañarte durante todo el día sin necesidad de cambiarte», afirma. Una pieza que demuestra que la ropa deportiva ya no termina cuando acaba el entrenamiento. Basta con añadir una chaqueta, unas botas o una gorra para transformar completamente el look y adaptarlo a cualquier plan.

Al final, el éxito del activewear reside precisamente en ese equilibrio. La ropa deportiva ya no sólo debe ofrecer rendimiento, sino también diseño, personalidad y versatilidad. Como resume Ariadna Rey, «ese es el objetivo del activewear actual: ofrecer prendas que funcionen durante el entrenamiento, pero que también tengan suficiente estilo para acompañarte en el resto de tus planes sin renunciar a la comodidad». Una filosofía que explica por qué este tipo de prendas se ha convertido, definitivamente, en uno de los grandes protagonistas de la moda contemporánea.