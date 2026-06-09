Estos son los supermercados que abren hoy 9 de junio de 2026, Día del Murcia: horario de Mercadona, Alcampo, Lidl, Consum, Carrefour…

Hoy que es 9 de junio es festivo en la Región de Murcia de modo que es uno de esos días que puede provocar cierta duda en el caso de querer ir de compras. Sí. sabemos que es festivo, pero al no ser un festivo nacional, puede que algunas tiendas o supermercados opten por abrir de modo que es importante saber qué va a pasar hoy martes y cuál es el horario exacto de los supermercados en este Día de Murcia.

Lo más normal es pensar que todo va a estar cerrado, pero hay muchas cadenas de supermercados grandes en Murcia, tal y como es el caso de Mercadona, Carrefour o Lidl que son además las que más clientes tienen en España, de modo que también podemos pensar que la mayoría de ellas abren al margen de que sea festivo o no. Por ello conviene tenerlo claro antes de salir de casa. No es tanto por organizar una gran compra, sino por evitar acabar llegando a la puerta del supermercado en cuestión y que veamos que está cerrado o que tal vez, tiene horario especial.

Por qué es festivo el 9 de junio en Murcia

El porqué este 9 de junio es festivo en Murcia, tiene que ver con el hecho de que fue precisamente el 9 de junio de 1982 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, que fue el punto de partida para que la comunidad empezara a funcionar como tal dentro de España. En su momento fue algo más bien institucional, pero lo cierto es que con el paso de los años la fecha se ha ido quedando y de hecho está fijado como festivo autonómico de manera que muchos murcianos podrán descansar hoy o de hecho habrá quien haya hecho puente estos días. Seguramente se habrá aprovechado para ir a comprar al supermercado, pero en el caso de no ser así y querer hoy repasamos ahora la lista de supermercados principales en Murcia y cuál es su horario.

Mercadona

Si sueles comprar en Mercadona, debes saber que no hoy te va a ser posible ya que la cadena mantiene su política habitual en festivos y no abre el 9 de junio. No es algo puntual ni exclusivo de este año, es lo que viene haciendo siempre. Esto significa que no vas a encontrar ninguna tienda abierta en Murcia durante el Día de la Región. Así que, si lo tenías en mente, mejor dejarlo para mañana, cuando vuelva a su horario normal de 09:00 a 21:30 horas.

Lidl

Con Lidl pasa justo lo contrario a lo que vamos a encontrar con respecto a Mercadona. De este modo, el 9 de junio sí abre con normalidad en Murcia y mantiene su horario habitual desde las 09:00 hasta las 22:00, por lo que se convierte en una de las opciones más cómodas si necesitas hacer la compra hoy. A diferencia de otras cadenas que optan por cerrar en festivos, Lidl sigue operando con su rutina habitual, así que si tienes uno cerca puedes ir sin problema y encontrarlo abierto como cualquier otro día.

Alcampo

Al igual que ocurre con Lidl, Alcampo sí abre durante el Día de la Región de Murcia, así que se convierte en otra de las opciones más útiles si necesitas comprar algo hoy. Eso sí, no todo es igual que un día normal dado que el horario puede variar dependiendo del centro. De este modo, veremos como algunos abren todo el día y otros abren en horario reducido, así que lo mejor es echar un vistazo rápido antes de ir. Aun así, es de los supermercados que más suelen salvar el día en festivos como este, sobre todo si se trata de una compra rápida o de última hora.

Carrefour

Carrefour también mantiene sus puertas abiertas hoy martes 9 de junio. Es otra de las cadenas que suele funcionar en festivos, algo que se agradece bastante cuando todo lo demás está cerrado. En este caso ocurre lo mismo que con Alcampo. No todos los centros tienen exactamente el mismo horario, así que conviene comprobarlo antes a través de su página web. Pero en general, si necesitas comprar hoy, Carrefour suele ser una de las opciones más fiables.

Consum

El caso de Consum es un poco más irregular. No tiene una norma única y eso hace que todo dependa de la tienda concreta. Algunos supermercados pueden que estén cerrados, otros que abran sólo por la mañana, normalmente hasta las 15:00. Y luego están las tiendas Charter, que funcionan de otra manera y suelen mantener su horario habitual, bastante más amplio. Por eso aquí no queda otra que comprobarlo antes. Si tienes uno cerca, lo mejor es mirar el horario concreto o incluso llamar

En festivos como este, lo peor que puedes hacer es dar por hecho que todo va a estar abierto, ni siquiera dentro de una misma cadena. Por eso, aunque tengas una idea general, lo más práctico es confirmar antes de salir de casa, entrando en la web del supermercado al que desees ir y mirando el horario para hoy.