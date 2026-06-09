Cada vez más gente se está pasando al café de especialidad pero muy pocos saben cuál es la mejor marca para hacerlo en casa

Hace no tanto tiempo, pedir un café era algo bastante simple ya que sólo había que elegir entre corto o largo, con leche o sin ella, y poco más. Sin embargo, en los últimos años algo ha empezado a cambiar si tenemos en cuenta, que cada vez es más habitual escuchar hablar de variedades, de fincas concretas o incluso de la altitud a la que se cultiva el grano. De este modo, lo que antes sonaba a conversación de expertos se ha ido colando poco a poco en el día a día hasta poner de moda el llamado café de especialidad.

Son muchos los consumidores que han empezado a preguntarse por qué un café puede saber completamente distinto a otro, incluso cuando ambos parecen iguales a simple vista. Y esa curiosidad ha abierto la puerta a ese café de especialidad, un segmento que hasta hace poco estaba muy limitado a cafeterías concretas, pero que ahora empieza a entrar también en las casas. En ese cambio tiene mucho que ver la aparición de nuevas marcas que han decidido trabajar el café de otra manera. Entre ellas está FFIERO, un proyecto que nace tras un viaje a Colombia y que busca precisamente eso: acercar cafés que normalmente no se encuentran en el supermercado a cualquier persona que quiera dar un paso más en su rutina diaria.

Cada vez más gente se está pasando al café de especialidad y ésta marca destaca

Detrás de FFIERO no hay una gran multinacional ni una estrategia de marketing compleja. Todo empieza con un viaje ya que sus fundadores, aficionados al café, decidieron visitar distintas zonas cafeteras de Colombia y conocer de primera mano cómo se cultiva y se trabaja el grano en origen.

Allí se encontraron con algo que no esperaban. Más allá del producto, descubrieron una forma de entender el café muy diferente a la que estaban acostumbrados. En muchas de las fincas, cada lote se trataba con un cuidado casi artesanal. No se hablaba de producción masiva, sino de calidad, de procesos y de respetar al máximo las características de cada variedad.

También entraron en contacto directo con caficultores, familias que llevan generaciones dedicadas a este cultivo y que conocen perfectamente cómo influyen factores como la altitud, el clima o el tipo de suelo en el resultado final. Fue en ese contexto donde probaron cafés que, según cuentan, no tenían nada que ver con lo que solían consumir en España. Al volver, la sensación fue clara. Encontrar ese tipo de café no era fácil. Y si lo era, no siempre estaba al alcance de cualquiera de modo que surgió la idea de crear FFIERO, una marca centrada en café de especialidad colombiano, con venta online y pensada para poder disfrutarlo en casa sin complicaciones.

De lo industrial a lo que tiene origen y nombre propio

El salto al café de especialidad no es sólo una cuestión de sabor. Tiene más que ver con la forma de entender el producto. Durante años, el consumidor medio apenas tenía información sobre lo que estaba bebiendo. El origen del grano, la variedad o el proceso pasaban desapercibidos.

Ahora eso está cambiando. Cada vez hay más personas que buscan saber de dónde viene su café, quién lo ha cultivado o qué lo hace diferente. Y ahí es donde entran propuestas como la de FFIERO, que trabajan con cafés identificados por finca, productor y características concretas. Además, la marca apuesta por pequeñas partidas tostadas en origen, algo que no es habitual en el mercado más industrial. El objetivo es mantener intacto el perfil de cada café y evitar que se pierdan matices en procesos más masivos.

Variedades que no suelen verse en el supermercado

Uno de los puntos que más llama la atención del catálogo de FFIERO es el tipo de cafés que ofrece. No se trata de las variedades habituales que se encuentran en cualquier tienda, sino de propuestas que suelen aparecer en contextos más especializados. Es el caso del Geisha, una de las variedades más reconocidas dentro del café de especialidad. En este caso, cultivado a gran altitud en Colombia, presenta un perfil suave y complejo, con notas que recuerdan a frutas y aromas florales. Un café pensado más para disfrutar con calma que para tomar deprisa antes de salir de casa.

También aparece el Bourbon Rosado, menos conocido pero cada vez más valorado por quienes buscan algo distinto. Se trata de un café equilibrado, con un punto dulce y una acidez marcada que lo hace bastante versátil. Y para quienes están empezando, la marca incluye opciones como el Caturra, un café más fácil de beber pero que ya introduce matices diferentes a los del café tradicional. Es, en muchos casos, la puerta de entrada a este tipo de producto.

Y quizá la propuesta más llamativa sea el Wush Wush, una variedad poco habitual que ha sido finalista en la Coffee Expo 2026. No es el típico café que se toma sin pensar. Tiene un perfil más complejo, con aromas intensos y un carácter que suele sorprender incluso a quienes ya han probado otros cafés de especialidad.

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Tomarlo en casa es más fácil de lo que parece

Una de las ideas más extendidas es que el café de especialidad requiere equipamiento complicado o conocimientos técnicos. Pero en la práctica no es así. La mayoría de estas variedades pueden prepararse en cafeteras habituales, desde una italiana hasta una automática. FFIERO, de hecho, plantea sus productos con esa idea. No están pensados sólo para expertos, sino para cualquiera que quiera mejorar el café que toma cada día sin tener que cambiar por completo su rutina.

Y para quienes no saben por dónde empezar, existen packs degustación que permiten probar varias variedades en pequeñas cantidades. Es una forma bastante directa de comparar sabores y descubrir qué tipo de café encaja mejor con cada persona.