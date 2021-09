La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital española, Nadia Calviño, defendió este sábado que los países de la Unión Europea necesitan adaptar sus regímenes tributarios para evitar fuertes subidas de los precios energéticos y asegurar la que la transición ecológica es «justa».

Calviño se pronunció así tras participar en una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE en Eslovenia en la que se debatió sobre cómo adaptar el sistema tributario «a la realidad del siglo XXI» para que aborde la transición ecológica y digital y «además sea justo desde el punto de vista intergeneracional, social e interterritorial».

«Tenemos que asegurar que los ciudadanos pueden beneficiarse de esta transición, que el proceso es diseñado e implementado de forma que no cree desequilibrios o aumente las desigualdades entre los ciudadanos», afirmó.

Por ello, añadió, «tenemos que ser muy conscientes de la necesidad de adaptar nuestros marcos legales para asegurar que evitamos situaciones como la que estamos viviendo ahora, con un aumento muy fuerte de los precios del CO2 y del gas, que están llevando a precios mayoristas muy altos en los mercados energéticos».

Un incremento que «obviamente está creando también preocupación en nuestras poblaciones y empujando a los diferentes gobiernos a tomar medidas con la idea de amortiguar o minimizar el impacto negativo en los ingresos de los hogares y la competitividad de las empresas, en particular de las pymes», dijo.

Los titulares de Economía de los Veintisiete debatieron con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el acuerdo político alcanzado por 130 países en el seno de esta institución para establecer un nuevo sistema de tributación internacional, que debe concretarse a nivel técnico con vistas a que sea avalado por los líderes del G20 en octubre.

Calviño consideró que «será muy importante llegar a ese acuerdo» y que «cuanto antes» se traslade a los sistemas fiscales de las distintas jurisdicciones para «poner fin a la competencia fiscal a la baja que a todos empobrece y que detrae los recursos necesarios para poder abordar las políticas públicas y acompañar la transición verde y digital».

Al acuerdo no se han sumado de momento tres socios comunitarios: Irlanda, Estonia y Hungría. La Comisión Europea, que aplazó su propuesta de una tasa digital europea para no interferir con las negociaciones en la OCDE, ha indicado que, aún cuando el G20 no avale el acuerdo en octubre, antes de final de año presentará su propia iniciativa. Preguntada por esta decisión, Calviño insistió en que en este momento hay que centrar los esfuerzos en «trabajar intensamente» para lograr ese acuerdo en el G20 y trasladarlo lo antes posible a nivel nacional.