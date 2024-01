«La inversión extranjera pide a España seguridad jurídica e impuestos competitivos. Si no, se va a otros mercados». Lo dice Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación y presidente del Spain Investors Day (SID), el foro que ha reunido esta semana en Madrid al 70% de la capitalización del Ibex 35 con los principales inversores del mundo, el Gobierno y otras autoridades, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue una de las estrellas políticas de la reunión por la expectación que generó su presencia y su discurso.

Benito Berceruelo destaca la importancia de la inversión internacional para una economía como la española: «Sin ella no podemos crecer y el Gobierno debe ser consciente y ayudar». Cuenta que «tratar de ganar votos demonizando a los empresarios es terrible; es populismo y demagogia que no ayuda a España».

El presidente del SID asegura que el problema de Cataluña, a diferencia del año del 1-0, ya no está en la lista de preocupaciones de los grandes inversores mundiales: «Su foto de Cataluña es una foto con menos detalle que la nuestra». Pasa lo mismo, señala, con la inestabilidad del Gobierno y el espectáculo del miércoles en el Congreso entre el PSOE y Junts, que en España vivimos con tanta intensidad: «Ellos lo ven como una situación política más como en otros países».

Pregunta.- ¿Con qué imagen se van de España los inversores internacionales que han estado en el SID?

Respuesta.- Con una buena imagen de España. Somos uno de los grandes destinos de inversión del mundo. Nuestra Bolsa fue en 2023 una de las más rentables. Sólo nos superaron las bolsas de Estados Unidos, Japón e Italia. España fue la cuarta con una rentabilidad en torno al 28%, que es muchísimo para un inversor que invierte en un mercado de valores. Pero los inversores se van haciendo peticiones también para seguir escalando en el ranking de destinos de inversión. Porque nos ganan todavía países como Alemania, los nórdicos, el Reino Unido y otros. Nos piden, sobre todo, que mejoremos nuestra fiscalidad, que nuestra Administración sea más ágil y que haya menos normas y más previsibles.

P.- ¿Y seguridad jurídica?

R.- Eso, sin duda. Un inversor internacional lo primero que pide a un país es seguridad jurídica, y eso pasa por que no existan muchas normas. Es uno de los grandes retos de España. Tenemos un Estado con muchas normas de las distintas comunidades autónomas y que, a veces, no son unitarias. Un inversor prefiere pocas normas, pero claras y que se cumplan. Y una Administración de Justicia que sea eficaz y rápida. Y la española es seria y garantista, pero no rápida.

P.- El espectáculo político del miércoles en el Congreso entre el Gobierno y sus socios, ¿ayuda?

R.- En un foro como el SID hay inversores internacionales y, por otro lado, están los empresarios españoles y el mundo financiero en general, los bancos, abogados, consultores… Es cierto que la parte española estaba preocupada por la imagen que estábamos dando. Pero los inversores internacionales están un poco al margen de la política. La única edición del SID en la que realmente estaban preocupados por la situación política fue en el referéndum de Cataluña. Ahí sí había una preocupación real por si España se podía romper, porque eso afecta a las inversiones. Las empresas estaban saliendo de Cataluña, además. Este año, no. Los inversores internacionales ven la situación española como una más de muchos países. Como Estados Unidos o Francia. La situación española no es atípica políticamente para preocuparles.

P.- ¿Ha bajado la preocupación por Cataluña?

R.- Sí, ha bajado. Su foto de Cataluña es una foto con menos detalle que la nuestra. La preocupación es interna por parte de los empresarios y del mundo financiero español en lo que pueda afectar a la unidad de mercado y a temas políticos esenciales de nuestra democracia.

P.- Pero la inversión extranjera en España ha ido cayendo…

R.- Es verdad. Ha descendido en los últimos años. Pero también ha descendido en todos los países, por el entorno internacional con dos guerras abiertas, una inflación desbocada, los tipos de interés al alza… Las inversiones internacionales se han paralizado a nivel global. También, las salidas a bolsa en España y en el mundo. Uno de los temas que preocupa es que las compañías cotizadas en bolsa en Europa en los últimos años han bajado en torno al 20%. Es decir, hay un 20% menos de empresas cotizadas. En España no ha habido nuevas salidas a Bolsa y, sin embargo, sí ha habido salidas de la Bolsa. Y el mercado de valores aporta transparencia y dinamismo. Tener una Bolsa fuerte es muy bueno para la economía del país. Este es un mal general de Europa. Un poco menos en Estados Unidos.

P: ¿Qué previsión hay de salidas a Bolsa para 2024?

R: Hay mucha incertidumbre por las guerras abiertas. Europa va a sufrir ese impacto. Estamos viendo las consecuencias en el transporte internacional de la terrible guerra en Gaza, y a inversores y empresas les preocupa si va a significar un repunte de la crisis. Los últimos meses del año pasado fueron buenos. La inflación se logró contener en casi todos los países, en España especialmente, y las expectativas, ajenas a esos conflictos, son buenas. Los tipos de interés parece que ya han tocado techo. El horizonte para 2025 estaría en torno al 2%. Si eso es así, la inversión tiene que volver. Hay liquidez en el mercado y la expectativa es que pueda haber nuevas salidas a bolsa en el primer semestre de este año. 2024 puede ser un buen año si el panorama internacional no se vuelve a complicar.

P: Los inversores extranjeros controlan más del 50% de las acciones cotizadas en España. ¿Eso es bueno o malo?

R: España necesita capital y necesita inversión. Nuestra economía no tiene fuerza ni tamaño para crecer. Nosotros somos un país dependiente de la inversión internacional. Otros países tienen riqueza en productos naturales, materias primas, petróleo, grandes fortunas… España es un país que tiene una gran dependencia. Nuestro gran motor sigue siendo el turismo. Pero necesitamos inversión internacional. El Gobierno debe ser consciente de que necesita ayudar a atraerla. Necesitamos una Bolsa capaz de competir con las de Holanda, Irlanda o Estados Unidos. Impuestos como el que puso a las transacciones financieras en la Bolsa, que recaudó mucho menos de lo que el Gobierno anunció, no son buenos porque nos hacen mucho menos competitivos. Se lo dije al presidente del Gobierno en el SID. Las empresas no piden que les bajen los impuestos, piden que España compita en igualdad de condiciones con otros países. Porque si el inversor internacional encuentra impuestos más caros en España que en Portugal, se va a Portugal. Y si el inversor internacional encuentra una Bolsa más barata en Holanda que en España, se va a cotizar a Holanda. Si queremos que nuestro país sea atractivo, debemos tener unos impuestos iguales a los que compiten con nosotros. Necesitamos la inversión internacional. Nuestro país no puede crecer sin inversión internacional.

P: Y España tiene ahora demasiados impuestos y muy altos.

R: En algunos temas, sí. Todas las empresas entienden que se subieran impuestos en la pandemia. Europa ha tenido que poner impuestos en materia energética. Los impuestos son una manera de redistribuir la riqueza. Las empresas y los inversores lo entienden. No son insolidarias. Lo demostraron en la pandemia. Pero la única manera de que se desarrolle la economía es que las empresas crezcan y ganen dinero, y que tengamos empresas más grandes. Unos impuestos demasiado altos no favorecen ni la inversión ni el crecimiento.

P: ¿Y el discurso del Gobierno demonizando a empresas y empresarios favorece?

R: A mí me parece terrible. Ganar votos atacando a los empresarios no tiene ningún sentido, y meterse con empresarios como el presidente de Mercadona, que es uno de los grandes empresarios de este país, me parece un despropósito. Todo lo que sea la confrontación y ataque a las empresas no añade nada. Es una cosa populista, demagógica, que no es bueno ni para la inversión ni para el país.

P: ¿Qué sectores buscan los inversores extranjeros en España?

R: Los dos sectores con una mayor revalorización en Bolsa en 2023 fueron la banca y la construcción. La banca venía de unos años muy malos con la pandemia. El año pasado tuvo unos beneficios realmente significativos. Muchos inversores dicen que, en España, en relación con otros países, encuentran un sistema financiero que ayuda y con capacidad de financiación. La banca va a seguir teniendo un buen año. En la construcción tenemos compañías líderes, aunque no sé si va a poder ser tan rentable como el año pasado, que ya tuvo un tirón muy fuerte. Este año, el sector turismo va a tener también un interés claro de los inversores. Y luego el sector salud. El año pasado la compañía más rentable en la Bolsa española fue Rovi, que es un laboratorio español. No tenemos muchas compañías de este sector cotizando en Bolsa, pero yo creo que es otro de los sectores que va a tener un gran interés de los inversores.