Adiós a las transferencias a partir de esta cantidad: éste es el dinero exacto que puedes dar sin pagar a Hacienda

Cuando alguien hace una transferencia existe una duda recurrente y es si a partir de cierta cantidad hay que declarar o si directamente Hacienda puede poner problemas. Y lo curioso es que casi todo el mundo ha oído hablar del famoso límite de 10.000 euros, pero no siempre se entiende bien qué significa.

Porque lo cierto es que la cifra mencionada no es exactamente una frontera a partir de la cual todo cambia. No funciona así ya que puedes hacer una transferencia de más de esa cantidad sin problema, pero lo importante no es tanto el dinero como el motivo por el que se envía. Ahí es donde empieza todo, porque en cuanto ese dinero no tiene una contraprestación clara, es decir, no es un pago ni un préstamo que se vaya a devolver, puede entrar en la categoría de la donación, y en ese caso es cuando Hacienda interviene y reclama el impuesto que se de pagar.

Adiós a las transferencias a partir de esta cantidad

Mucha gente cree que existe una cifra concreta para hacer transferencias y lo cierto es que no existe un mínimo exento universal para donar dinero sin declararlo. Si entregas dinero a otra persona y no hay obligación de devolverlo, Hacienda puede entender que estás haciendo una donación, aunque sean cantidades pequeñas. Otra cosa distinta es que se revise o no, ya qu evidentemente, no es lo mismo mover 300 euros que 12.000. Pero eso tiene más que ver con el control que con la obligación.

Por qué se habla tanto de los 10.000 euros

Esa cifra aparece porque está ligada a los sistemas de control financiero. A partir de ahí, los movimientos llaman más la atención, sobre todo en operaciones internacionales o cuando no encajan con el perfil habitual, pero eso no significa que por debajo no exista ninguna obligación. Simplemente, es menos probable que haya una revisión automática.

También ocurre algo parecido con cantidades más bajas. A partir de unos 6.000 euros, algunas operaciones pueden ser analizadas con más detalle por los sistemas de control de las entidades. Nada de esto implica que estés haciendo algo ilegal pero sí que es posible que haya más vigilancia.

Cuándo una transferencia pasa a ser una donación

Aquí está la clave de verdad dado que no es el importe, sino el contexto. Si haces una transferencia porque estás pagando algo, no hay problema. Si es un préstamo, tampoco, siempre que pueda demostrarse que hay intención de devolver ese dinero. Pero si el dinero se entrega sin más, sin devolución y sin justificar como pago, lo más probable es que se considere una donación, y será en ese momento cuando entre en juego el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Da igual que sea entre familiares o amigos dado que se considerará como tal y se tendrá la obligación de pagar lo que toque.

Lo que pasa si no se declara

No declarar una donación puede acabar en sanción. Y no hablamos de algo simbólico si tenemos en cuenta que las multas pueden empezar en unos cientos de euros y subir bastante dependiendo del importe no declarado. En algunos casos, el porcentaje puede ser elevado respecto al dinero transferido y además pueden sumarse recargos. Por eso muchas veces el problema no es la transferencia en sí, sino no haberla encuadrado correctamente desde el principio.

Qué pasa con el dinero entre familiares

Esto es probablemente lo más habitual ya que se dan muchos casos de padres que ayudan a hijos, familiares que se hacen transferencias y se da por hecho que no pasa nada, pero si ese dinero no se devuelve, a efectos fiscales es una donación. Y como tal, hay que declararla y dependerá de cada comunidad el importe de lo que se paga. En algunos casos hay bonificaciones importantes, en otros no tanto. Pero la obligación de declararlo sigue ahí y para hacerlo, se utiliza el modelo 651. Es el trámite habitual en este tipo de situaciones.

Otros movimientos que también están controlados

No todo se queda en las transferencias entre particulares ya que si envías dinero al extranjero o lo recibes y supera los 10.000 euros, hay que declararlo. Lo mismo ocurre si viajas con esa cantidad en efectivo o más. Y dentro de España, cuando se manejan cantidades muy altas en efectivo, por encima de 100.000 euros, también existe obligación de comunicarlo. Son controles que están ahí y que afectan más de lo que parece, aunque la mayoría de la gente solo se fija en las transferencias.

Al final, todo depende de cómo lo justifiques y si puedes hacerlo, no tendrás problema alguno con Hacienda, pero si no hay una razón clara o parece una entrega sin contraprestación, entonces sí puede haberlo. Por eso, antes de hacer una transferencia importante, conviene pararse un momento y pensar qué tipo de operación es realmente ya que el error más habitual no es enviar dinero sino hacerlo sin tener claro cómo lo va a interpretar Hacienda después.