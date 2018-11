IAG, Globalia y Repsol se blindan en Venezuela para mitigar el descontrol de la inflación

Las empresas del Ibex 35 buscan el modo de cubrir sus negocios ante la hiperinflación -del 1.000.000% en un año- existente en Venezuela. IAG, Repsol o Globalia tienen importantes negocios en el país, pero ninguna de ellas se ha quedado de brazos cruzados ante la crítica situación del régimen de Nicolás Maduro.

IAG, antigua Iberia, sigue con los más de 200 millones de euros bloqueados en Venezuela desde hace varios años, dado que el Gobierno de Maduro no quiere dejar a la empresa importar tal cantidad. La aerolínea ha optado por regular la venta de billetes para evitar que el dinero se acumule en suelo venezolano. A fin de cuentas, si vendes más billetes fuera de los que vendes dentro del país logras que no se ‘estanque’ la caja. Este periódico ha consultado a la compañía, pero ha preferido no pronunciarse al respecto.

Repsol se ha ido cubriendo durante los últimos trimestres desde el punto de vista del negocio. “Hemos ido haciendo provisiones y hemos reducido sustancialmente nuestra exposición al país trimestre a trimestre, haciendo las provisiones que corresponden en nuestro balance, gracias a que el momento lo permite”, explican fuentes próximas a la petrolera.

Pero lo cierto es que Repsol, que principalmente extrae petróleo en Venezuela, está menos preocupada que la aerolínea. El motivo: al carecer de gasolineras en el país, apenas facturan en divisa venezolana. Trabajan “en la extracción de crudo y la mayoría se paga con cargamento”, explican fuentes conocedoras, que recuerdan, de este modo, que su moneda de referencia “es el dólar”.

“En algún tipo de actividad sí que hay algún pequeño efecto, pero no es especialmente llamativo”, reconocen las mismas fuentes, que recuerdan que Repsol ha cobrado “dos cargamentos” y esperan “alguno más” pronto.

Globalia mantiene cerca de 100 millones de euros retenidos en Venezuela, como IAG, desde hace años. Y, como también sucede con la aerolínea con sede en Londres, desde la compañía matriz de Air Europa han optado por regular los vuelos al país de modo que no se acumule dinero en divisa venezolana en el régimen de Maduro. Este periódico ha hablado con la compañía, que ha preferido no pronunciarse al respecto.

Con un año de hiperinflación que prácticamente acumula 1.000.000% por ciento en 12 meses, Venezuela es el país latinoamericano con el mayor ciclo inflacionario de la historia. Y, lo peor, es que nada hace indicar que la situación pueda revertirse en el corto plazo. Los precios de los productos suben aproximadamente un 4% al día. Las empresas, por suerte para ellas, se pueden cubrir. El problema, tal y como reconocen varias de las empresas afectadas, pasa con sus empleados, sumergidos en una crisis de la que Nicolás Maduro parece no querer salir.