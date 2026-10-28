El Real Madrid muestra su lado más humano: minuto de silencio para las víctimas del accidente de Urda

La tragedia ferroviaria de la localidad toledana de Urda ha estremecido a toda España. Según informa Protección Civil, se han registrado 68 muertos y decenas de heridos. Esta mañana, el Real Madrid ha emitido un mensaje tras conocer los hechos. Además, el conjunto blanco ha querido tener un detalle más visual con las víctimas, por lo que han guardado un minuto de silencio antes del entrenamiento de este miércoles.

El club ha hecho un círculo para rendir este homenaje: «Antes de comenzar el entrenamiento en la Ciudad Real Madrid, los jugadores y el cuerpo técnico guardaron un minuto de silencio por las personas fallecidas en el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo».

Los jugadores del primer equipo y José Mourinho han estado presentes. De hecho, algunos miembros de la plantilla han ido un paso más allá a lo largo del día. Fede Valverde ha intentado apoyar a las víctimas de forma directa: «Como capitán del Real Madrid, me pongo a disposición para ayudar en lo que sea necesario y colaborar en la difusión de información que pueda ayudar a localizar a las personas desaparecidas».

Thibaut Courtois y Dani Carvajal también han mostrado su opinión al respecto. El portero y el reciente fichaje del Getafe han aplaudido la publicación de Marcos Llorente, que contenía una dura crítica al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente.

El Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. desea expresar su más profunda consternación por el trágico accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

El club quiere trasladar sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas fallecidas, así como todo su cariño y solidaridad a los heridos y a todos los afectados por este terrible accidente.

El Real Madrid quiere transmitir todo su apoyo a los servicios de emergencia y a todos aquellos que están trabajando en las labores de asistencia, y se une al dolor de todos los afectados en estos momentos de enorme tristeza.