El Real Madrid deslumbra en el parón FIFA

La ausencia de una buena parte de los internacionales del Real Madrid en este parón de selecciones no ha evitado que los jugadores merengues brillen con sus combinados nacionales. Un total de nueve futbolistas del club blanco han jugado con sus selecciones en el ecuador del parón FIFA. Pese a que queda por disputar la segunda tanda de encuentros del parón, los madridistas han contribuido al éxito de sus equipos con un total de seis tantos y cinco asistencias en su cuenta.

Un tercio de los internacionales del conjunto que dirige Xabi Alonso se encuentran, curiosamente, a los mandos del predecesor del actual técnico del Real Madrid. Militao, Vinicius Junior y Rodrygo Goes fueron titulares en la victoria de la Brasil de Carlo Ancelotti (0-5) ante Corea del Sur. El defensor disputó los 90 minutos en su regreso con la Canarinha, pero los focos se los llevaron los atacantes. Rodrygo firmó un doblete, con su compañero Vinicius Junior como asistente en el segundo tanto. El ‘7’ merengue, además, anotó el quinto en una gran jugada individual.

Otro que ha trasladado su buen momento en el Real Madrid a su selección ha sido el turco Arda Güler. El habilidoso zurdo volvió a mostrar la facilidad para producir cifras que ha exhibido en este inicio de temporada en la goleada (1-6) ante Bulgaria. Güler abrió la lata ante Bulgaria con un disparo dentro del área y asistió en el tercer y quinto gol otomano. Se retiró en el minuto 70 con un tanto y dos asistencias en su cuenta particular. Ante Georgia, mañana a las 20:45 horas, Arda y Turquía buscarán seguir la estela de España en el Grupo E.

El principal socio de Güler en el Real Madrid, Kylian Mbappé, también continuó su impecable inicio de campaña. El ’10’ fue duda por unas molestias físicas que arrastraba desde el partido ante Villarreal. Finalmente, optó por jugar ante Azerbaiyán y sumó un gol y una asistencia. En los minutos finales se retiró lesionado, motivo por el que ha regresado a Madrid para recuperarse. Mbappé, en principio, estará disponible para el duelo del domingo ante el Getafe. En cambio, su compatriota Camavinga sí participará en el Islandia-Francia de esta tarde.

El último de los goleadores merengues en el parón lo hizo con la selección española Sub-21. Gonzalo García fue titular en el 4-1 de los David Gordo ante Noruega y anotó el tercer tanto al filo del descanso. En el apartado asistente, Alaba sumó un pase de gol en el aplastante 0-8 de Austria ante San Marino. Brahim Díaz, por su parte, jugó 79 minutos en el triunfo (0-1) de Marruecos ante Bahréin. Por último, Courtois mantuvo su portería a cero en el empate sin goles entre Bélgica y Macedonia del Norte.

Un parón tranquilo para el Real Madrid

El segundo parón de selecciones de la temporada ha contado con más efectivos de lo habitual en Valdebebas. Mbappé y Mastantuono han regresado a Madrid antes de lo esperado por molestias físicas menores. El francés y el argentino se han sumado a compañeros como Tchouaméni, Bellingham o Valverde, que han descansado de los compromisos con sus selecciones. Además, los cinco jugadores del Real Madrid Castilla que disputaron el Mundial Sub-20 con España también regresan a la capital tras caer eliminados en cuartos de final ante Colombia.