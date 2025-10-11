Mastantuono también se lesiona: regresa a España tras sufrir una sobrecarga con Argentina

El Real Madrid no gana para disgustos en este parón de selecciones. Después de ver como Kylian Mbappé se lesionaba con Francia del tobillo que tenía tocado, ahora es Franco Mastantuono el que ha caído. El centrocampista no jugó con Argentina el partido de este viernes contra Venezuela y tampoco lo hará el martes contra Puerto Rico «por una sobrecarga muscular».

«El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo», anunció la selección argentina en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Por tanto, el joven centrocampista merengue regresará a Madrid este sábado para someterse a pruebas y determinar el alcance de esa sobrecarga.

#SelecciónMayor El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche. pic.twitter.com/VUsg9fzHHj — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 10, 2025

El jugador de 18 años debutó con Argentina en junio y encadenó una tercera convocatoria en el equipo que aspira a defender la estrella en el Mundial 2026. Una lesión en los entrenamientos deja a Mastantuono fuera de los dos partidos y al Real Madrid pendiente de una de las piezas importantes para Xabi Alonso. De hecho, en la previa del Argentina-Venezuela, Scaloni elogió el trabajo del tolosarra con una de las grandes promesas del fútbol argentino.

Mastantuono arrastraba una sobrecarga en los isquios tras el partido ante el Villarreral y finalmente Scaloni ha decidido liberarle. El centrocampista argentino se suma a la lista de jugadores que vuelven lesionados de su selección. Huijsen fue el primero en regresar de la convocatoria de España por una lesión en el sóleo. Y este viernes han caído Mbappé, que ya se marchó tocado con Francia y ha entrenado al margen casi toda la semana, y Franco, que, a priori, es una sobrecarga muscular, según confirmó la Albiceleste en el escueto comunicado difundido en sus redes sociales.