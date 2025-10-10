Mbappé hace saltar las alarmas con Francia: se retira cojeando tras recibir un golpe en el tobillo

Kylian Mbappé ha hecho saltar todas las alarmas con Francia al retirarse cojeando en los últimos minutos del partido. El delantero, autor del primer gol del encuentro, venía tocado del tobillo y apenas había realizado un entrenamiento con su selección, pero Didier Deschamps decidió ponerle de titular.

Todo iba bien hasta que el minuto 80 de partido Mbappé se echaba al suelo, dolorido. Ya venía con molestias en el tobillo derecho, de entrenar al margen durante toda la semana y dos minutos después el atacante merengue pidió el cambio. Kylian no podía seguir y era sustituido por Florian Thauvin en el minuto 82. A pesar de que se marchó andando por su propio pie, el atacante cojeaba ligeramente.

Habrá que esperar a que le hagan las pruebas pertinentes para determinar si el francés sufre alguna lesión o simplemente ha sido un susto. Según cuentan en Francia, el capitán galo ha recibido un golpe en el tobillo derecho, el que tenía dañado, y ha notado unas pequeñas molestias que han hecho que solicitara el cambio inmediatamente.

Cabe recordar que en poco más de dos semanas el Real Madrid disputa el Clásico frente al Barcelona en el Santiago Bernabéu. Mbappé está siendo el mejor jugador del equipo de Xabi Alonso en este inicio de temporada y su baja sería muy importante para el equipo.