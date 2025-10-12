La tranquilidad de Gonzalo

Gonzalo García marcó su primer gol de la temporada en el amistoso que España Sub-21 y Noruega disputaron en el Pedro Escartín de Guadalajara el pasado viernes. El combinado nacional goleó, y el delantero del Real Madrid, que fue el capitán, hizo el tercer gol de los hombres de David Gordo. Un tanto mucho más importante de lo que podía parecer para el atacante, ya que en el duelo no había nada en juego, pero sí le valió para poner punto final a la sequía que le acompañaba desde que finalizó el Mundial de Clubes, donde hizo cuatro dianas para terminar como máximo goleador de la competición.

Gonzalo necesitaba el gol, pero tampoco estaba especialmente alterado por no encontrarlo. El delantero vive tranquilo, consciente de cuál es su rol en el primer equipo del Real Madrid. Obviamente, celebra regresar a las órdenes de Xabi Alonso habiendo marcado, como mínimo, una diana, ya que todavía queda otro partido para la selección española, pero tampoco se veía presionado por esta cuestión.

Tal y como reconoció en una entrevista concedida a OKDIARIO, no se arrepiente lo más mínimo de haberse quedado en el primer equipo del Real Madrid. «Fue mi única opción», aseguraba el delantero, que sabe que la competencia es feroz, pero también tiene claro que la temporada es larga y que no va a estar en ningún otro sitio mejor que en la entidad madridista, donde crece al lado de los mejores.

Gonzalo ha jugado esta temporada en seis de los diez partidos que han disputado los blancos en lo que va de temporada -ocho de Liga y dos de Champions-, sumando 108 minutos, una titularidad y dando una asistencia, a Brahim, en el duelo contra el Kairat que se celebró en Almaty. De momento, se le resiste el gol, pero el madrileño sabe que llegará antes o después. Es cuestión de tiempo y no se agobia lo más mínimo por esta circunstancia.

Todos son de Gonzalo

Gonzalo es el típico chico que casi todo lo hace bien. Dentro y fuera del campo. Educado, correcto, atento. Un joven que pasa desapercibido cuando tiene que hacerlo y que da un golpe encima de la mesa cuando le dejan demostrar que puede tener un sitio en el primer equipo del Real Madrid. Sucedió durante el Mundial de Clubes, donde fue titular en los seis partidos, haciendo cuatro goles, siendo el máximo goleador y repartiendo una asistencia, y sigue haciéndolo ahora en el vestuario del primer equipo madridista, donde Mbappé ha decidido apadrinarle. De alguna manera, el francés es su hermano mayor dentro de la caseta madridista.

En el vestuario del Real Madrid explican que Gonzalo es un chico tranquilo y centrado que trata de ser una esponja de los pesos pesados de la plantilla. Escucha atentamente todo lo que dicen jugadores como Carvajal o Valverde, capitanes y mandamases del equipo de Xabi Alonso. Al mismo tiempo, está muy pendiente de todo lo que le dice Kylian Mbappé, uno de sus mayores referentes.

El francés ha decidido ayudar a Gonzalo, y el canterano está encantado de recibir esta atención de uno de los mejores jugadores del mundo. Le corrige y aconseja en cada entrenamiento para que el delantero madrileño siga mejorando y creciendo.

«Kylian es una persona muy humilde y cercana, como el resto de los compañeros. Nos ayudamos entre todos. Más allá de lo que me pueda decir, también aprendo mucho simplemente observándole: cómo entrena, cómo juega… Estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor. Es una pasada compartir vestuario con él», aseguraba el delantero a OKDIARIO.