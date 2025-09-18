Al Real Madrid le llega su primera final a mediados de septiembre. Las blancas no pueden fallar. Contra el Eintracht se juegan meterse en la fase de liga de la Champions League. Llegan con un 1-2 favorable de la ida, celebrada la pasada semana en Fráncfort, por lo que el empate les sirve para meterse por quinto año seguido entre las mejores del continente. Sin embargo, las sensaciones en este arranque no están siendo nada buenas, por lo que no pueden fiarse si no quieren acabar despidiéndose a las primeras de cambio de la máxima competición.

Las madridistas vienen de sumar sus dos primeros triunfos del curso. El primero, en Alemania. Después de empatar ante el recién ascendido DUX Logroño y perder contra el Atlético el derbi, ganaron a domicilio a las germanas. Tras ese triunfo, muy sufrido, llegaron los tres primeros puntos de la mano de Alba Redondo, contra el Madrid CFF.

Ahora, les toca mantener esa senda del triunfo para certificar su presencia entre los 18 mejores equipos de Europa. Todo lo contrario, sería un fracaso para las blancas, aunque les quedaría un premio de consolación, que sería el de caer en la Copa de Europa, la nueva competición de la UEFA.

El Di Stéfano acogerá el duelo entre ambos conjuntos, en el que las de Pau Quesada cuentan con una renta mínima. Acostumbradas a jugar este tipo de eliminatorias, con un pleno de clasificaciones en las últimas cuatro temporadas, este curso vuelven a verse en la tesitura de jugar una final en septiembre. Aunque ya saben que no será nada fácil, a tenor de lo visto hace una semana.

Entonces, las madridistas aprovecharon los primeros minutos para encarrilar la eliminatoria, con un 0-2. Sin embargo, la reacción del Eintracht puso contra las cuerdas al Real Madrid. Sobre todo, en una segunda parte en la que, seguramente, merecieron más. Las francfortesas recortaron distancias antes del descanso y en el tramo final del encuentro fallaron lo infalible, perdonando al conjunto blanco y permitiendo que se volvieran con una renta de un gol para el desenlace de la eliminatoria.

El sueño de la Champions

Y ya sabemos qué puede pasar si al Real Madrid se le deja con vida en Europa. No sería, además, la primera vez que este equipo lo hace, puesto que en su estreno en Champions consiguieron eliminar contra pronóstico al Manchester City jugando la vuelta en Inglaterra. Mucho ha llovido desde entonces y, cinco temporadas después, las madridistas son ya unas fijas en la máxima competición. Algo que volverán a intentar repetir este curso.

La solidez del conjunto blanco que se vio el pasado curso ha quedado en duda en los primeros compases del actual. Sin embargo, han conseguido arrancar gracias a dos victorias consecutivas. Por su parte, el Eintracht, que había arrancado la temporada goleando, no fue capaz de darle la vuelta al marcador ante las madridistas y cayó por 3-0 ante el Hoffenheim. Un partido en el que, además, de las habituales sólo descansaron Anyomi, Riesen o Memeti.