Marcelo no se aguanta la risa al escuchar la predicción de Jordi Alba para el Clásico

Los ex futbolistas siguen calentando la previa de el Clásico. Marcelo y Jordi Alba se han visto las caras este sábado, donde han mostrado su opinión sobre el Barcelona – Real Madrid, que se disputará este domingo a las 21:00 (20:00 en las Islas Canarias). El brasileño reveló su predicción para el encuentro: «Creo que va a ser un partido guay, siempre es un partido diferente. Ojalá gane el Madrid, que sea un 0-1 o un 1-2 y que la gente disfrute mucho». Después, no pudo evitar la risa al escuchar el resultado del español.

El ex blaugrana fue bastante más ambicioso y espera un 4-1. La reacción del madridista no se hizo esperar y opinó entre carcajadas: «Yo aquí todo humilde diciendo 1-2 y 0-1 y el 4-1, vale vale. El ganador de la Eurocopa del 2012 aclara que prefiere pensar en grande: «Puede pasar cualquier cosa, pero bueno ya que decimos un resultado vamos a tirar por lo alto».

Marcelo se parte de risa cuando escucha a Jordi Alba viniéndose arriba con su pronóstico para el Barça 🆚 Real Madrid en #LADAZONETA 😂😂😂 Disfruta de #ELCLÁSICOenDAZN con el Plan Fútbol por 9,99€ al mes 🔗 https://t.co/owFduxSmxM https://t.co/haxyHJGdoM — DAZN España (@DAZN_ES) October 24, 2026

Marcelo piensa que el encuentro será más cerrado, algo que puede ir acorde con el planteamiento de José Mourinho. Sin embargo, dejar la portería a cero será una tarea extremadamente compleja. Los de Hansi Flick se han mostrado intratables en la Liga, donde aún están invictos. El PSG demostró que es posible ganarles, pero los blancos deberán exprimir al máximo todas sus armas.

Algunos ex futbolistas sufren cuando no pueden estar presentes en el terreno de juego. No obstante, en la entrevista para DAZN, el brasileño deja claro que se siente muy cómodo con su rol de espectador: «Claro, imagínate yo corriendo detrás de Lamine Yamal ahora, no puedo».

Un Clásico clave para el Balón de Oro

La mención al extremo del Barcelona no es una casualidad. El duelo individual también tendrá un peso muy notorio en el partido, que se juega un día antes de la Gala del Balón de Oro. Kylian Mbappé también es uno de los favoritos para llevarse el galardón. Ambos intentarán demostrar que tienen la capacidad de decidir el encuentro por su cuenta.