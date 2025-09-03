La mujer y la hija de Xabi Alonso visitan al equipo femenino del Real Madrid: «Merecen todo el ánimo»

El equipo femenino del Real Madrid comenzó el pasado domingo su sexta temporada desde que se fundara la sección. Después de cuatro años con Alberto Toril en el banquillo merengue, el técnico cordobés le ha pasado el testigo a Pau Quesada, ex entrenador del Real Madrid C. Un relevo en el banquillo que también se ha producido en el primer equipo masculino, el Castilla y el baloncesto. El debut de Quesada como entrenador en partido oficial no fue el esperado, al cosechar un empate a dos ante un recién ascendido como el DUX Logroño.

El Real Madrid femenino tendrá una oportunidad de oro para resarcirse ante un rival directo. El conjunto merengue visita este viernes al Atlético de Madrid (20:00 horas) en la segunda jornada de la Liga F. El vestuario ha recibido en el día de hoy una visita especial, relacionada con el primer equipo masculino. Nagore Aranburu, mujer de Xabi Alonso, y su hija Emma han estado en la mañana de hoy en el vestuario del equipo femenino. Lo ha desvelado en su cuenta de Instagram, donde ha publicado un vídeo en el que la pequeña de los Alonso saludaba a las jugadoras y una foto de Emma junto a la plantilla.

El vídeo lo ha acompañado de un mensaje de agradecimiento por el gesto. «Hoy queremos dar las gracias al equipo femenino del Real Madrid por recibirnos con tanta cercanía», ha expresado Nagore. Tampoco se ha olvidado de mandar ánimos al equipo de cara a la recién comenzada campaña: «Os deseamos todo el éxito en esta temporada. ¡No dejéis de apoyar al equipo en el campo! Merecen todo el ánimo».

El Real Madrid, con la mente en el derbi

El conjunto que dirige Pau Quesada ya piensa en el derbi con el Atlético de Madrid. Las jugadoras merengues han atendido a Real Madrid TV a dos días del duelo contra las colchoneras. La danesa Signe Bruun ha mostrado su confianza en el equipo: «Somos el Real Madrid. En cada partido intentamos ganar y éste no será la excepción». Unas declaraciones que ha dado tras el entrenamiento en Valdebebas.

También ha dejado su visión del duelo del viernes la centrocampista Sandie Toletti. «Sabemos que va a ser un partido difícil, además en su casa. Ellas tienen buenas jugadoras y han comenzado bien la temporada. Estamos centradas en nosotras y en preparar bien el partido», ha asegurado la francesa. «Sabemos que ahí siempre los partidos son difíciles, pero vamos a ir con todo», ha expresado sobre visitar el feudo rojiblanco en Alcalá de Henares.