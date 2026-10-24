Flick: «Tenemos un arbitraje de calidad, confío plenamente en ellos»

Hansi Flick compareció ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para analizar la previa del Clásico de Liga que este domingo en el Camp Nou medirá a Barcelona y Real Madrid. Un duelo en el que el conjunto culé llega como el gran líder, con pleno de puntos y con seis puntos más que los blancos.

«Tengo buenas sensaciones, veo que están listos y se han recuperado mis jugadores», comenzó señalando el entrenador del Barcelona ante los medios de comunicación en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

«Un clásico es diferente. El mejor partido que puede ofrecer este deporte. Millones de personas de diferentes culturas, generaciones… todas conectadas por este partido. Son mucho más que tres puntos. Es fantástico poder formar parte de esto. Creo que estamos listos y tengo confianza en mi equipo», dijo el entrenador culé.

Sobre el Real Madrid: «Me imagino un Madrid con gran confianza, con grandes jugadores y un gran entrenador. Tienen jugadores de gran calidad, sobre todo en el último tercio. Me imagino un equipo con confianza».

Hansi Flick sobre el arbitraje: «Confío plenamente en el arbitraje. Yo diría que vemos un arbitraje de calidad y todos formamos parte de este maravilloso deporte y es importante que protejamos a los nuestros y a los que forman parte de nuestro deporte. No quiero hablar de este tipo de cosas».

«Hemos hablado con los jugadores, analizamos las cosas, algunas muy bien y otras que tenemos que mejorar. Tenemos que crecer como equipo. Y mañana jugamos contra uno de los mejores del mundo», analizó Flick en sala de prensa sobre la derrota contra el PSG.

Sobre Mourinho: «Tengo el mayor respeto por él. Cuando uno gestiona equipos a este nivel, durante tantos años a este nivel, hablamos de calidad. Y lo ha demostrado en todos los clubes. Cuando no era seleccionador, yo le visité en Madrid y puedo decir que todos los jugadores que han sido entrenados por él hablan maravillas. Es un gran entrenador y un gran compañero».

«Jules no estará con nosotros. No queremos arriesgar. En el caso de Dani Olmo, estaba en un gran momento, al cien por cien y estaba a un nivel espectacular, y es una situación desafortunada. Él no está contento porque se perderá muchos partidos. También tenemos a Fermín», comentó sobre los últimos lesionados del equipo.

Sobre Rodri: «Hay que centrarse en nuestro equipo, el impacto que ha tenido en el Barça. Cuando tienes la oportunidad de fichar un jugador así, todos en el club estaban de acuerdo en que nos daría más. Es un plus, hemos visto cuál ha sido el impacto y estoy muy contento de que esté aquí. Junto con Pedri nos aportan muchísima calidad».

Sobre la titularidad de Espart: «Todos sabemos que es un profesional y hablamos de rendimiento y lo ha hecho muy bien en los últimos partidos. Tanto si juega por la derecha como por la izquierda, le da igual. Es un jugador increíble, pero tiene mucho margen de mejora. Tiene que ver su rendimiento y es bueno, pero tiene que seguir mejorando».

«Lo importante es posicionarse bien con balón y sin balón. Presión al jugador con balón y defensa avanzada. Y creo que Cubarsí y Gerard están jugando muy bien. Lo que están haciendo es increíble, hablan, juegan, están creciendo juntos», dijo Flick sobre la manera de parar a Mbappé.

Más sobre los árbitros y las quejas del Real Madrid: «Mira, prefiero centrarme en mi equipo, sé que tiene que ver con titulares y no quiero titulares, quiero centrarme en el partido».