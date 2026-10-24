Flick se aleja de las polémicas: elogia a los árbitros y se rinde a Mourinho

Hansi Flick utilizó su rueda de prensa previa al Clásico para sacar su lado más simpático y cordial con el rival y el entorno. Muy habitual en él. El entrenador del Barcelona logró su objetivo de alejarse de todas las polémicas que rodean a este partido y no entró al trapo de ninguna de las preguntas de los medios de comunicación. Fue más que educado, elogió el trabajo de los árbitros españoles y se rindió a José Mourinho.

Flick en estado puro. El entrenador alemán no es Luis Enrique en ruedas de prensa, ni mucho menos es Guardiola. Tampoco, por supuesto, es Mourinho. El técnico del Barcelona pasa de polémicas y siempre logra alejarse de ellas antes de los grandes partidos, como es este Clásico en el Camp Nou. Casi siempre, mejor dicho, porque alguna vez ha podido meter la pata. Pero es cierto que siempre busca no pronunciarse y esta vez lo consiguió con un sobresaliente.

Esquivó todas las polémicas previas al Clásico un Hansi Flick que siempre prefiere hablar de fútbol y no dar titulares a la prensa. Los árbitros, el Real Madrid, el regreso de Mourinho al Camp Nou… El entrenador alemán sacó el capote y los toreó a todos. Pero, en cambio, sí dejó titulares. Elogió a los árbitros españoles tras ser preguntado por la designación de Martínez Munuera y se rindió al trabajo de Mourinho como entrenador. No dijo ni mu sobre las protestas del equipo blanco sobre el arbitraje.

Los elogios de Flick a los árbitros y a Mourinho

«Confío plenamente en el arbitraje. Yo diría que vemos un arbitraje de calidad y todos formamos parte de este maravilloso deporte y es importante que protejamos a los nuestros y a los que forman parte de nuestro deporte. No quiero hablar de este tipo de cosas», señaló el entrenador del Barcelona tras ser preguntado por los árbitros designados para el Clásico.

Los elogios a Mourinho no se los esperaban en la sala de prensa. Se rindió al portugués: «Tengo el mayor respeto por él. Cuando uno gestiona equipos a este nivel, durante tantos años a este nivel, hablamos de calidad. Y lo ha demostrado en todos los clubes. Cuando no era seleccionador, yo le visité en Madrid y puedo decir que todos los jugadores que han sido entrenados por él hablan maravillas. Es un gran entrenador y un gran compañero».

Habrá que esperar para ver si el Flick posterior al Clásico continúa por el camino de los elogios sin entrar en la polémica. La cara del alemán en la victoria siempre es esta. En la derrota, alguna vez se ha metido por el otro camino.