Fermín se lanza contra el Real Madrid antes del Clásico: «Ya cansa el discurso contra los árbitros»

Fermín López, que apunta a ser titular con el Barcelona en el Clásico del próximo domingo, dice que «ya cansa el discurso» del Real Madrid con los árbitros. El jugador onubense, que forma parte de un equipo que también ha rajado mucho de los colegiados, comenta ahora que «no es justo» hablar de los árbitros.

Preguntado en la previa del Clásico por la actitud del Real Madrid contra los árbitros, Fermín ha explicado que «este discurso ya cansa un poco, porque en el campo nosotros estamos demostrando el nivel que tenemos». Y ha añadido que «no es justo entrar en ese discurso cuando las cosas nos van bien».

«No me gusta entrar en esa polémica ni a nadie de la plantilla», ha continuado el futbolista del Barcelona, que parece olvidar que claro que ha habido jugadores del equipo culé que se han quejado de los árbitros en otras ocasiones. «Nosotros tenemos que seguir nuestro camino y, si ellos quieren entrar en ese discurso, es que les va bien», ha continuado Fermín.

Además, en declaraciones a Televisión Española, el futbolista andaluz no ha querido dar favorito al Barcelona para el partido del domingo en el Camp Nou: «En este tipo de partidos puede ganar cualquiera, somos dos grandes equipos y nosotros tenemos que estar enfocados en hacer nuestro juego».

Preguntado por a quién quitaría del Real Madrid, Fermín ha dado dos nombres: «Courtois, que da muchos puntos porque hace muchas paradas, y Mbappé, que es diferencial». Eso sí, no ha minimizado en ningún momento al club blanco: «El Madrid tiene muy buenos jugadores y tenemos que controlar como equipo a todos ellos».