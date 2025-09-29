El Real Madrid está maldito en las finales

Desde el 18 de febrero de 2024, día en el que el Real Madrid ganó la Copa del Rey en Málaga contra el Barcelona, el conjunto blanco ha disputado seis finales más, dos de ellas las ha ganado y cuatro las ha perdido. Las dos victorias fueron en Liga ACB, es decir, en eliminatoria, y todas las derrotas en partidos a vida o muerte. Una maldición que no acaba y que se ha traspasado del equipo de Chus Mateo al de Sergio Scariolo.

El Real Madrid cayó frente al Valencia Basket este domingo en el duelo por la Supercopa de España en el Martín Carpena y ya son cuatro las finales a un partido perdidas desde la de la Euroliga de 2024 ante Panathinaikos en Berlín. Supercopa en Murcia con Unicaja, Copa en Las Palmas también contra los de Ibon Navarro, y ahora otro tropiezo en el estreno de la temporada 2025-26 en el pabellón que vio a los blancos alzar su último título en torneo corto.

Bien es cierto que la Supercopa llegó en una fase muy prematura de la preparación para el equipo de Scariolo, pero no deja de ser un campeonato oficial y un título que se suma o se resta a final de curso. Chus Mateo la ganó en su primer y segundo año, la perdió en el tercero y la derrota con Unicaja marcó el devenir de los primeros meses. Un Real Madrid perdido en Euroliga y que cosechó tres de sus cuatro derrotas en ACB en el último trimestre de 2024.

Ahora el italiano tiene que corregir los errores de Málaga y conseguir en tiempo récord la adaptación de un grupo nuevo a unas ideas nuevas desde el banquillo. No es tarea fácil, aunque el calendario exige hacerlo cuanto antes. Además, el Real Madrid debe recomponerse para, pensando en el lejano objetivo de la Copa, dejar atrás una maldición en torneos cortos que ya preocupa.

El Real Madrid, un fijo en las finales

Desde la final de la Liga Endesa 2023, perdida contra el Barça tras proclamarse campeón de Europa en Kaunas, el Real Madrid ha disputado todas las finales posibles a excepción de la pasada Euroliga, en la que no llegó ni a la Final Four. Tras la Copa de 2024, sólo ha ganado finales de Liga en series contra UCAM Murcia y Valencia Basket, ambas por la vía rápida.

Un mérito enorme que este año buscará embellecer repetir y embellecer ganando también las finales a un partido. «Es deporte, la próxima vez será», era la frase más repetida en el vestuario blanco tras caer en el Carpena en un partido de claros altibajos en el que los blancos sólo dominaron el primer y el tercer cuarto.

Los fallos de concentración, la expulsión de Walter Tavares y un gran Valencia impidieron al Real Madrid romper una maldición que ya carga desde el 26 de mayo de 2024 con aquella final con Panathinaikos. 490 días y cuatro finales perdidas, demasiado para el equipo más laureado de Europa, que quiere reencontrarse consigo mismo y su competitividad en este inicio frenético de temporada que arranca este martes en Bolonia contra la Virtus en la primera jornada de Euroliga.