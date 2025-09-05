El Real Madrid apunta a cerrar su plantilla con Trey Lyles

El nuevo Real Madrid de baloncesto de los ‘Sergios’, Scariolo y Rodríguez, apunta a cerrar su plantilla de cara a la temporada 2025/26 con la incorporación del jugador de la NBA Trey Lyles. El ala-pívot de 2,06 metros, con buena mano desde el triple, está cerca de apuntalar el juego interior merengue tras una década en la liga estadounidense. Si se confirma su llegada, el equipo blanco contaría con 15 jugadores en su plantel.

El canadiense fue elegido en el número 12 del Draft de 2015 por Utah Jazz. Tras comenzar su carrera en la franquicia de Salt Lake City, a sus 29 años también ha jugado en Denver Nuggets, San Antonio Spurs, Detroit Pistons y Sacramento Kings. En su última temporada en el equipo de California ha firmado unos promedios de 6,5 puntos, 4,6 rebotes y 1,2 asistencias en casi 20 minutos de juego.

En sus diez años en la NBA, Lyles ha actuado como ‘4’ abierto, siendo el encargado de abrir la pista con el lanzamiento exterior, pero también de utilizar su envergadura para aportar en defensa y atacar el aro. El atasco del Real Madrid en el juego interior, en la que ya cuenta con Tavares, Fernando, Garuba, Okeke y Almansa, desplazaría a Mario Hezonja y Deck a la posición de alero. Pese a que las necesidades de la plantilla apuntaban a un refuerzo exterior, la dirección deportiva del Real Madrid, con Sergio Rodríguez a la cabeza, parece haber optado por apuntalar la zona.

La posible llegada de Lyles al conjunto merengue la ha adelantado el portal especializado Encestando. Una información que ha confirmado desde Estados Unidos el reconocido periodista Marc Stein, que ha citado a su agente, Rich Paul, como fuente de la noticia. Se desconoce el salario que percibiría Trey Lyles en su primera experiencia en el baloncesto FIBA de clubes, ya que ha formado parte de la selección canadiense. En su última temporada en Sacramento, Lyles ganó cerca de 7 millones de euros. En sus diez años de carrera, sus ganancias ascienden a los 36 millones de euros.

Trey Lyles, tercer extracomunitario de la plantilla

Tras el fichaje de Okeke desde la NBA y la continuidad de Gaby Deck, Trey Lyles se convertiría en el tercer extracomunitario de la plantilla del Real Madrid. El reglamento de la ACB sólo permite inscribir a dos jugadores con este pasaporte por partido. La Euroliga, por su parte, no cuenta con esta restricción. Si el argentino, que comienza su octava temporada de blanco, consigue finalmente el pasaporte español, liberaría una plaza de extracomunitario.