El sorteo de los emparejamientos de la Supercopa Endesa, que este año se disputa en Málaga, ha deparado los duelos entre Real Madrid y La Laguna Tenerife y entre Unicaja y Valencia Basket. El equipo cajista intentará repetir el título que conquistó el pasado verano ante un Real Madrid que venía de ganar las últimas seis Supercopas de forma consecutiva. La reedición de la última final podría producirse si ambos superan sus compromisos de semifinales. Unicaja abrirá la competición a las 18:00 horas del sábado 27 de septiembre ante La Laguna Tenerife, mientras que el conjunto blanco lo hará a las 21:00 horas. La final se disputará un día después, el domingo 28 de septiembre a las 21:00 horas.

Entre los cuatro equipos participantes no está un Barcelona que ha pagado su pobre rendimiento en las competiciones nacionales el pasado curso. Los condicionantes del sorteo dibujaban ya una posible final entre Unicaja y Real Madrid, al colocar a ambos equipos como cabezas de serie por conquistar Copa del Rey y Liga Endesa, respectivamente. El ex jugador de ambos equipos, Carlos Suárez, y el ex futbolista Duda han sido las ‘manos inocentes’ de un acto celebrado en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga. El sorteo de la Supercopa Endesa también ha contado con la presencia del presidente de la ACB, Antonio Martín, y el acalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Arranca la pretemporada, con la Supercopa Endesa en el horizonte

El Real Madrid comienza este fin de semana su preparación para la nueva temporada con la disputa del Trofeo Costa del Sol en tierras malagueñas. Los blancos se miden mañana a Alba Berlín y el domingo al anfitrión Unicaja. Tras varias semanas de trabajo en Madrid, aún sin internacionales como Maledon, Procida o Scariolo, el nuevo proyecto blanco echa a andar con la disputa de los primeros amistosos de preparación.

El primer test oficial será la Supercopa Endesa, que precede al inicio de la Euroliga; que arranca con una doble jornada ante Virtus Bolonia fuera y Olympiacos en casa los días 30 de septiembre y 2 de octubre. La Liga Endesa echará a andar el día 4 de octubre en Madrid ante Gran Canaria.