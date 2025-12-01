Los internacionales del Real Madrid brillan en las ventanas FIBA

Los internacionales del Real Madrid están brillando con sus selecciones en los partidos clasificatorios para el próximo Mundial de baloncesto. Un total de siete jugadores de la plantilla blanca han acudido a la llamada de su país y han contribuido al inicio de la fase de clasificación para un torneo que se disputará en 2027 en Qatar. Izan Almansa ya ha disputado sus dos compromisos con España en esta ventana, al igual que Procida con Italia, mientras que Campazzo, Deck, Hezonja, Feliz y Krämer lo harán entre la tarde y la madrugada del lunes al martes.

La nueva España de Chus Mateo, ex técnico del Real Madrid, apostó por un bloque sin jugadores Euroliga para sus dos primeros compromisos. Entre ellos se incluyó a un Izan Almansa relegado a un rol menor tras la llegada de Alex Len y la mejoría de Usman Garuba. El interior tuvo una actuación más discreta en el estreno con victoria (64-74) ante Dinamarca, aportando cuatro puntos en 15 minutos de juego. En el exigente duelo ante Georgia, Almansa dio un paso adelante con la lesión de Osobor para sumar 12 puntos y nueve rebotes y mirar de tú a tú a dos ‘huesos’ como Shermadini y Shengelia. El jugador madridista lideró junto a Santi Yusta el contundente triunfo (90-61) español.

Otro de los jugadores del Real Madrid que se ha reivindicado con su selección es Gabriele Procida. El alero, que se ha quedado fuera de la convocatoria en cuatro de los últimos seis partidos del equipo, ha brillado como referente de Italia en estas ventanas. Sus 16 puntos no fueron suficientes para que el cuadro transalpino superara a Islandia en la primera jornada, pero Procida mejoró sus registros tres días después en Lituania. Con 18 puntos en el último cuarto, el joven jugador se fue hasta los 24 en la agónica victoria (81-82) de Italia en tierras bálticas. Procida ha aprovechado las ventanas para demostrar que puede hacerse un hueco en la rotación de Sergio Scariolo.

Gabriele Procida anota 18 puntos en el último cuarto a Lituania…de locos! 😍pic.twitter.com/ZFKWI54A66 — Basket a todo Ritmo (@BasketatodoRitm) November 30, 2025

Mario Hezonja, por su parte, continuó ante Chipre con las buenas sensaciones que ha recuperado en los últimos encuentros. El croata fue el líder de su selección con una línea estadística bastante completa: 25 puntos, siete rebotes y seis asistencias. Tras superar al combinado chipriota con claridad (100-60), Croacia se mide a Israel en la tarde de hoy (18:00 horas) en busca de su segundo triunfo. Un conjunto israelí que viene de caer ante la Alemania de David Krämer. El escolta merengue aportó 13 puntos al triunfo germano (89-69) y se medirá a Chipre en su último partido de las ventanas.

Los jugadores del Real Madrid al otro lado del charco

También han acudido con sus selecciones los internacionales madridistas del continente americano. El dominicano Andrés Feliz lideró a su selección en el triunfo (85-92) a domicilio ante México. El base, que aportó 21 puntos y cuatro rebotes, repetirá rival esta madrugada. Por otro lado, la aportación de Campazzo y Deck con Argentina fue más reducida. Los merengues sumaron 14 puntos en el triunfo de su país ante Cuba por 68-80. Ambos mostraron su compromiso con la selección, disputando el partido con poco más de 48 horas de descanso tras jugar el miércoles ante el Hapoel.