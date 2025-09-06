Arranca la era Scariolo en el Real Madrid

Arranca la era Sergio Scariolo en el Real Madrid. La segunda, ya que el laureadísimo técnico italiano ya entrenó al equipo blanco de 1999 a 2002. Aún se desconoce la fecha exacta en la que el ya ex seleccionador de España cogerá las riendas de la plantilla en Valdebebas, pero se espera que a lo largo de la próxima semana tome el relevo de su histórico asistente, Luis Guil, y comience a dirigir sus primeros entrenamientos.

Quizá antes de lo esperado, pero Scariolo ya está aquí. El italiano se despidió de la selección española tras su dura eliminación en fase de grupos del Eurobasket 2025 apurando sus opciones en la última jornada frente a Grecia. España llegó viva hasta los últimos segundos, cuando el desacierto de sus jugadores condenó a un grupo que culminó su peor actuación en un campeonato europeo.

No fue el final soñado de Scariolo con la selección, aunque el rostro del italiano, a diferencia del de sus jugadores, era más de ilusión por el futuro que de decepción. No salió abatido a sala de prensa y fue un verdadero ejemplo al llegar al comedor del hotel de Limasol donde le esperaban sus jugadores y cuerpo técnico para brindarle el segundo gran aplauso de la noche. El primero fue en el pabellón Spyros Kyprianou tras su última comparecencia como seleccionador.

Scariolo no sólo optó por sonreír porque sabe que está ante uno de los mayores retos de su carrera. Se le vio con la sonrisa del que lo ha dado todo en su puesto de trabajo y más. Más porque al italiano nadie le exigió liderar una regeneración en la Federación Española de Baloncesto para potenciar la carrera de los más jóvenes con decisiones como la creación de una España B para la preparación del Eurobasket o la Liga U22. Todo con el fin de que las grandes promesas del basket nacional toquen su techo y lleven a la selección de nuevo a lo más alto. Si es posible, en el Mundial de Qatar 2027.

Pero, evidentemente, todo sería distinto para Sergio si no supiera que a la vuelta de la esquina tiene Valdebebas, el Movistar Arena, una temporada apasionante que iniciará el 27 de agosto con su primer título en juego en la Supercopa de España con semifinal ante La Laguna Tenerife. Un giro radical en su carrera dentro de un Real Madrid renovado de arriba a abajo, de directiva a equipo.