Un virus deja fuera de Roland Garros a Arnaldi y Cobolli accede sin jugar a la final contra Zverev

Roland Garros ya tiene finalistas. Alexander Zverev y Flavio Cobolli pelearán por su primer Grand Slam el próximo domingo en París. El alemán ganó en cuatro sets al checo Jakub Mensik (7-5, 6-2, 3-6 y 6-3), mientras que el italiano accede a ella sin jugar, puesto que su compatriota y rival en semifinales, Matteo Arnaldi. La gran sorpresa de este torneo, número 104 del mundo, no ha podido competir en semifinales por culpa de un virus. De esta forma, queda eliminado y Cobolli accede a la final contra Zverev, que tras la ausencia de Alcaraz y las eliminaciones de Sinner y Djokovic quedó como el gran favorito, como número tres del mundo.