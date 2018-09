Serena Williams la lía: acusa de machista y ladrón al árbitro entre lágrimas en la final del US Open

Serena Williams criticó duramente una decisión del juez de silla, Carlos Ramos. Naomi Osaka, a sus 20 años, se proclamó vencedora del US Open tras vencer a la americana (6-2 y 6-4)

Serena Williams cayó en la final del US Open en medio de un lamentable espectáculo derivado de una decisión arbitral. La tenista estadounidense cargo duramente contra el juez de silla del partido, Carlos Ramos, al que acusó de robarla un punto y un juego y de ser un machista en los últimos instantes del encuentro frente a Naomi Osaka, flamante vencedora del cuarto Grand Slam del año.

“Me has robado un juego porque yo no he hecho coaching”, espetó Serena a Carlos Ramos antes de llamar a los jueces árbitros del US Open, a los que aseguró que no era justo el trato que estaba recibiendo y que estaba justificado en que era una mujer. Una critica durísima y que pudo suponerle la inmediata descalificación del partido, pero finalmente pudo seguir en la pista para afrontar los últimos juegos.

Serena recibió tres warning, que según las normas del tenis significan, en orden, el aviso, la pérdida de un punto y la pérdida de un juego. Nadie pudo hacer entrar en razón a la menor de las hermanas Williams, y esta continuó con el juego mientras lloraba, en una de las imágenes más impactantes que se recuerdan en los últimos años en el mundo del tenis.

El juez de silla del torneo, el portugués Ramos, se marchó abucheado de la pista central del US Open, cuando lo único que se había limitado a hacer era aplicar el reglamento y en el tramo final de la discusión incluso siendo benévolo con la ex número uno del mundo, que perdió los papeles en una situación difícil de explicar.

Este estrambótico suceso empañó la celebración del primer Grand Slam de Naomi Osaka, que venció la final con todo merecimiento y con un resultado de 6-2, 6-4. La tenista japonesa de 20 años se confirma de esta manera como una de las grandes revelaciones del año en el circuito WTA y un nombre a tener en cuenta de cara a los próximos torneos. Serena, a pesar de su ebullición, supo premiar la actuación de su rival y se fundió con Osaka en un sentido abrazo al término del encuentro.