Soren Warenskjold firma una victoria vikinga en el Tour

Soren Warenskjold redondeó el Tour de Francia mágico que está viviendo el equipo Uno-X. La escuadra nórdica lució durante dos días el maillot de líder con Torstein Traen y ahora han tocado la gloria con una victoria de etapa gracias a su sprinter Soren Warenskjold en la etapa que marca el ecuador de la carrera.

Noruega está viviendo un mes de julio único en su historia con la increíble actuación de su equipo de fútbol en el Mundial y ahora con su equipo estandarte siendo uno de los grandes protagonistas del Tour de Francia. Hay que recordar que el Uno-X tiene la peculiaridad de contar únicamente con ciclistas nacidos en el país vikingo y que no ambicionan traer a nadie foráneo para intentar alcanzar cotas más altas.

El equipo crece con esas creencias y se ha mantenido inamovible desde 2017. Partiendo de un suelo desde la tercera división del ciclismo, el Uno-X alcanzó la élite en 2023 y desde entonces se ha mantenido ahí con ciclistas criados en su cantera como el sexto clasificado del Tour de 2025 Tobias Halland Johannessen o el hoy vencedor Soren Warenskjold.

Este ciclista, uno de los gigantes del pelotón con sus imponentes 191 centímetros de altura, impuso su pericia al resto de sprinters en la meta de Nevers. Warenskjold aprovechó una indecisión de los diversos equipos de los sprinters para arrancar a 350 metros de la meta manteniendo su impulso y consiguiendo levantar los brazos por delante de sus ganadores de etapa como Olav Kooij y Jasper Philipsen.

El Uno-X sumó de esta forma la segunda victoria de su historia en la carrera más importante del mundo tras la lograda en 2025 por Tobias Halland Johannessen. El equipo ha conseguido la mejor química del pelotón con una escuadra que va a una y que solamente habla noruego de cara al resto del pelotón. Eso les convierte en un equipo muy cerrado y muy imprevisible para tener la capacidad de sorprender, como bien hicieron en esta jornada de transición del Tour.