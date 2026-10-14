Rafa Nadal desvela los tres suplementos que no pueden faltar en su día a día a sus 40 años

Rafa Nadal sigue cuidándose a sus 40 años, incluso después de haber puesto fin a su carrera profesional en el tenis. Para el ex deportista balear, la salud, la recuperación muscular y el bienestar físico siguen siendo prioridades en su día a día. Y la suplementación también ocupa un lugar destacado en su rutina, con tres productos que destacan por su relación con el rendimiento deportivo y el cuidado del organismo: magnesio, creatina y un suplemento específico para las articulaciones.

Los tres forman parte del catálogo de NDL Pro-Health, la marca de nutrición deportiva que nació de la colaboración entre el propio Nadal y los laboratorios farmacéuticos Cantabria Labs. Aunque el mallorquín ya no compite al máximo nivel en el circuito profesional, mantener unos hábitos saludables continúa siendo fundamental para conservar su condición física. En esas, los suplementos seleccionados por su marca están orientados a diferentes aspectos del cuidado diario, desde el funcionamiento muscular hasta la movilidad.

El primero de ellos es el magnesio, un mineral que desempeña funciones esenciales en el organismo y que resulta especialmente interesante para las personas que mantienen una actividad física frecuente. El producto Magnesium Complex de NDL Pro-Health combina tres formas de este mineral: bisglicinato, malato y citrato. Su fórmula incorpora también vitaminas B6 y D. El magnesio contribuye al funcionamiento normal de los músculos y del sistema nervioso, además de participar en el metabolismo energético. La vitamina B6, por su parte, ayuda a reducir el cansancio y la fatiga cuando se consume en cantidades adecuadas.

Tres suplementos claves para Nadal

El segundo suplemento es la creatina, uno de los productos más conocidos en el mundo de la nutrición deportiva. Nadal consumen Elite Creatine, una fórmula elaborada con creatina monohidrato Creapure, ingrediente reconocido por su elevado grado de pureza. Este compuesto cuenta con evidencia científica sobre su utilidad para mejorar el rendimiento físico en series sucesivas de ejercicios de alta intensidad y corta duración. Por eso, su uso está especialmente extendido entre los que practican entrenamiento de fuerza y buscan mejorar su capacidad para realizar esfuerzos intensos.

El tercer producto está dirigido al cuidado de las articulaciones, un aspecto especialmente relevante en el caso de un deportista que ha sometido su cuerpo a miles de horas de entrenamiento y competición. El suplemento Articulations de la misma marca combina ingredientes como colágeno tipo II, ácido hialurónico, cúrcuma, vitamina C y minerales. La fórmula está diseñada para acompañar el mantenimiento de los huesos, los cartílagos y el tejido conectivo, elementos importantes para conservar la movilidad.

Rafa Nadal pone el foco en tres aspectos fundamentales para mantenerse sano, activo y en forma: la función muscular, el rendimiento físico y la salud articular. En cualquier caso, los suplementos alimenticios no sustituyen una dieta equilibrada, el descanso ni el ejercicio, y su conveniencia depende de las necesidades individuales de cada persona. La alimentación, la constancia y la recuperación siguen siendo pilares básicos para cuidar el cuerpo con el paso de los años, aunque este tipo de suplementos ayuden en ciertos aspectos.