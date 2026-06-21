Pogacar es insaciable: supera a Lenny Martínez para ponerle la guinda a su triunfo en la Vuelta a Suiza

No hay quien le pare. Tadej Pogacar ha logrado la victoria 121 de su carrera para redondear así la Vuelta a Suiza, que también se agencia. En su última carrera antes del Tour de Francia, el ciclista esloveno volvió a arrasar y lo hizo con triunfo en la última etapa. Una victoria con la que deja patente una vez más la fortaleza con la que llega al que sería su quinto asalto a París. Saboreaba la victoria Lenny Martínez, pero a falta de poco más de un kilómetro no es que fuera neutralizado por el mejor ciclista del mundo, es que le superó con una facilidad pasmosa.

Y es que Pogacar es un absoluto depredador. Arrancó la moto a ocho kilómetros de meta, sin dar opción a Richard Carapaz de seguirle. Dos minutos le separaban de cabeza de carrera, pero en su cabeza sólo resonaba la victoria. Se fue a por ella decidido, con la única intención de redondear su triunfo en la general de la Vuelta a Suiza. Fue superando rivales y vio a falta de poco más de dos kilómetros a Martínez, que no pudo hacer nada para contenerle ni para engancharse a su rueda.

En la etapa reina el calor fue un enemigo común para todo el pelotón. A pesar de todo, en el primer ascenso al Col de la Croix, por la parte corta, se formó la escapada con 11 corredores, donde estaban, entre otros Nairo Quintana, Lenny Martínez, Eulálio, Mollema, Vervaeke y Schmid. Ningún peligro para Pogacar, pues el mejor colocado en la general era el joven estadounidense de 20 años Andrew August (Ineos), a más de 7 minutos.

Enseguida quedó claro que el UAE Emirates de Pogacar no iba a permitir el éxito de la expedición, ya que Pogacar, en su última carrera antes del Tour de Francia, quería apuntarse la etapa reina y pasar de las 120 victorias en su palmarés. En el primer paso por meta, previo a la cima del interminable Col de la Croix, los once rebeldes mantuvieron la renta en torno al minuto y medio. Todos echaban una mano en cabeza, a sabiendas de que el porcentaje de éxito era muy escaso.

La segunda escalada al puerto de categoría especial mantuvo las diferencias, siempre bajo el control del UAE, y no fue hasta el pie del puerto definitivo hasta meta cuando se produjeron movimientos por la etapa. Delante se destacaron Quintana, Lenny Martínez y Lemmen, frente al reto de trepar 9 km hasta la meta de Villars-sur-Ollon. A 1:45 minutos el pelotón principal, a expensas de la erupción de Pogacar.

Y arrancó Pogacar en cuanto la carretera apuntó al cielo. El fenómeno se despidió de sus gregarios y de sus rivales. Ninguno hizo el menor gesto por seguir su rueda. A ver quién se atreve a retar al esloveno. La figura de amarillo avanzaba con firmes pedaladas, devorando uno a uno a los supervivientes de la fuga.