Ni flores ni perfumes: colas kilométricas en Decathlon por el kit de pilates perfecto para regalar por el Día de la Madre

Ni flores ni perfumes. Este año, el regalo de última hora para el Día de la Madre tiene poco de romántico y mucho de práctico. En varias tiendas de Decathlon se están viendo escenas de colas largas, estanterías medio vacías y clientes que entran con una idea clara en la cabeza. Todos buscan lo mismo: el kit de pilates de la marca Domyos que se ha vuelto viral en cuestión de días por varios motivos.

La clave está en que no es un producto cualquiera. Se trata de un pack bastante sencillo pero muy , pensaútildo para hacer ejercicio en casa sin complicarse demasiado. Incluye una pelota blanda, un aro de pilates y varias bandas elásticas con distintas resistencias, todo dentro de una bolsa cómoda de llevar. Básicamente, es lo mínimo necesario para montarte una pequeña rutina sin salir del salón, algo que cada vez encaja más con la forma en la que mucha gente entiende ahora el deporte.

Además, su precio de 34,99 euros juega mucho a su favor en plena campaña de regalos. No es una compra impulsiva cara, pero tampoco da la sensación de ser un detalle sin más. Ese equilibrio entre útil y asequible parece haber sido suficiente para disparar la demanda justo en estos días previos a la celebración.

El kit de pilates de Decathlon

Pero lo que realmente explica el fenómeno es el cambio de mentalidad. Frente a los regalos más clásicos, cada vez hay más gente que prefiere algo que se use de verdad. Y ahí el pilates ha ganado mucho terreno. Es una disciplina accesible, no hace falta tener experiencia previa y se puede practicar en casa sin grandes inversiones. Este tipo de kits responden justo a la necesidad de empezar sin complicaciones y con todo lo básico a mano.

También ayuda el factor estético, pues el kit es de tonos neutros, diseño limpio y ese aire de producto bonito que encaja bien con lo que se ve en redes sociales. Porque parte del éxito también viene de ahí, de su presencia constante en vídeos y recomendaciones. No es la primera vez que un producto de este tipo se vuelve tendencia, pero sí llama la atención que lo haga justo en una fecha tan marcada.