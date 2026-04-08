La NBA Europa deja ver sus cartas: la Fórmula E se postula para crear una franquicia

La NBA Europa sigue perfilando su proyecto de cara a un posible inicio de su nueva competición para a la temporada 2027/28. Entre las ciudades del Viejo Continente con las que quiere contar la NBA para su liga está Londres. Desde Inglaterra apuntan a que Liberty Global, propietaria de la Fórmula E, se ha postulado para crear una franquicia en esta competición. Una iniciativa que para la que contaría con la ayuda de MRS Sports Capital, con experiencia en la propiedad de otra franquicia NBA como los Phoenix Suns.

El proyecto de la NBA Europa ha emprendido un nuevo rumbo las últimas semanas desde el acercamiento con la Euroliga. El desembarco de la competición estadounidense en el continente europeo apuntaba a chocar con ella, pero la ambas partes han acercado posturas. Una de las claves ha sido el nombramiento del español Chus Bueno como CEO de la Euroliga. La propia competición reconoció mediante un comunicado que había mantenido «conversaciones constructivas con altos ejecutivos de la NBA» sobre posibilidades de colaboración en el futuro.

Desde un primer momento, la voluntad de la NBA Europa ha sido la de contar con franquicias de las ciudades europeas más importantes, incluidas algunas de menor tradición baloncestística como Roma, París o la propia Londres. En este plan a medio plazo encajaría como un guante el proyecto de Liberty Global para crear un equipo en la capital inglesa. El plazo para presentar solicitudes para participar en la NBA Europa concluyó el pasado 31 de marzo y contó con ofertas millonarias del fondo soberano de Arabia Saudí (PIF), propietario del Newcastle, y del Qatar Sports Investments, que controla el PSG.

Londres, objetivo de la NBA Europa

El interés de la empresa de telecomunicaciones que dirige la Fórmula E en crear una franquicia en Londres, que ha adelantado Sky Sports, sumaría un nuevo socio de enjundia al proyecto de la NBA Europa. Real Madrid y FC Barcelona parecen de nuevo cercanos a los planes de la liga estadounidense, que ha conseguido redirigir la situación. Por el momento, ambos seguirán ligados a la Euroliga, que mantendrá su formato de cara a la próxima temporada. Todo podría cambiar de cara a la campaña 2027/28, ya que la NBA Europa planea dar el pistoletazo de salida en estas fechas.

Mientras tanto, en su propio territorio, la NBA ya ha encaminado la ampliación del número de franquicias hasta 32. El regreso de los recordados Seattle Supersonics y la creación de un equipo en Las Vegas es prácticamente una realidad de cara a la temporada 2028/29. A falta de que los 30 propietarios de la NBA aprueben de forma definitiva su llegada, el comisionado Adam Silver espera concluir este proyecto, uno de sus principales objetivos durante su mandato, y dirigir parte de sus esfuerzos al desembarco en Europa.