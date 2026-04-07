El Olympiacos pone en su sitio a un Real Madrid que cae a la quinta posición de la Euroliga

El Olympiacos puso en su sitio al Real Madrid con una victoria con la que demostró por qué es el líder de esta Euroliga y, a día de hoy, el principal candidato a llevarse el título (102-88). Con un imperial Tyler Dorsey al frente de las operaciones (37 puntos, siete triples, 10/14 en tiros de campo, 10/11 en libres, un rebote, cuatro asistencias y ¡43 de valoración!), respaldado por el siempre brillante Sasha Vezenkov (24+9+1 y 33), el equipo griego bajó dos posiciones de un plumazo a los blancos porque Valencia Basket y Hapoel Tel Aviv sí sacaron adelante sus compromisos.

A falta de los dos últimos partidos, son quintos, han perdido el factor cancha… y ojo al play off porque la distancia con el séptimo, Panathinaikos, ya es sólo de una victoria tras su palizón al Barcelona en el Palau Blaugrana también este martes. Trey Lyles, con 22 puntos, seis triples, cuatro rebotes, tres asistencias y 23 de valoración, y Edy Tavares (15+9 y 19), fueron los más persistentes en el cuadro de Sergio Scariolo.

Esta vez no hubo rompecabezas ni desconexión en los últimos minutos. No hizo falta que el Real Madrid desapareciera del parqué como pasó en Vitoria: el Olympiacos, tras un arreón ilusionante que se quedó en nada, no le permitió dominar más de un minuto y medio durante el segundo cuarto. Además, los blancos perdieron por un punto el average 12 puntos (89-77) obtenido allá por octubre ante una versión prematura del conjunto griego.

También lo era la del equipo de Scariolo, que esta vez llegó sentenciado al último cuarto y tendrá que sacar como sea un triunfo este jueves en Estambul para no afrontar como una final la última jornada con el Estrella Roja. Al menos ese envite será en casa, porque el dato como visitante ya es de 13 derrotas y sólo cinco victorias. La última fue el pasado 13 de febrero en Belgrado frente al Partizán.

Dorsey y Vezenkov golpean desde el inicio

El Real Madrid sufrió la salida esperada en la pista del Olympiacos. Vezenkov (11 puntos en el primer cuarto) y Dorsey (13 y cuatro triples) se echaron al equipo griego a la espalda en busca de una victoria por parte de ambos, más si cabe tras conocer antes de saltar al parqué la derrota del Fenerbahce en la cancha del Hapoel.

La losa era de 31-19 al cierre del primer cuarto y 45-10 de valoración para los helenos. Urgía reacción blanca y fue absolutamente heroica. El Real Madrid se levantó con un brutal parcial de ¡4-21! para remontar el partido a lomos de Lyles (ocho puntos y dos triples), pero se fundió a negro en los últimos cuatro minutos de la primera parte, en los que sólo anotó Facu Campazzo dos tiros libres.

McKissic, Vezenkov y Dorsey aprovecharon la tesitura y Olympiacos lograba irse al descanso con siete puntos de renta (49-42). Esa inercia positiva le hizo volver a estirarla en el tercer cuarto, en el que manejaron una ventaja hasta de 16 dígitos (65-49) tras tres triples consecutivos, dos del griego y otro del búlgaro, líderes indiscutibles del encuentro.

El Real Madrid pierde el average con el Olympiacos

Abalde espabiló al Real Madrid con otro triple que frenaba la racha griega, pero el exceso de faltas permitió a Olympiacos marcharse al último asalto con la media victoria en el bolsillo (72-57). Los suplentes le bastaron para liquidar el asunto y Scariolo decidió mantener a algunos titulares en los últimos minutos para luchar por el average pese a que la brecha fuese de dos victorias. Se le escapó por sólo dos puntos después de un triple de Andrés Feliz al final.