El Real Madrid pasa por encima del Andorra antes de la fase decisiva de la Euroliga

El Real Madrid olvida las penas de la Euroliga con un solvente triunfo ante el Morabanc Andorra. Después de un pésimo comienzo de partido, reaccionaron a la perfección los de Sergio Scariolo para darle la vuelta a un encuentro que sentenciaron en el tercer cuarto. Con Len y Feliz como líderes, el conjunto blanco resolvió por 97-90 el partido para mantenerse sólido al frente de la Liga Endesa. Todo, antes de visitar a Olympiacos y Fenerbahce en Europa.

Venían los madridistas de hundirse en Vitoria en la competición continental. Cayeron por dos puntos ante Baskonia, después de tener el triunfo en el bolsillo prácticamente. Pero los vascos volvieron a sorprenderles una vez más. Ante el Andorra, llegaban los blancos con una renta más que sólida al frente de la clasificación, puesto que sólo han perdido dos partidos por los seis del segundo clasificado, el Valencia Basket.

Y quizás fruto de la relajación que les produce tener una situación tan ventajosa en la tabla, los madridistas salieron prácticamente dormidos. El Andorra lo aprovechó para lograr una renta de +18 en el primer cuarto. Prácticamente condenados a una nueva derrota estaban los blancos, pero le dieron la vuelta en un abrir y cerrar de ojos. Del 10-27 para los del principado, se pasó a un empate a 47 al descanso y, ya en el tercer cuarto, liquidaron el partido los blancos.

Salieron los andorranos con la necesidad propia de estar en descenso y sorprendieron a los madridistas metiéndoles de inicio un parcial de 0-12. Entonces apareció Feliz para mantener a los blancos en el duelo durante ese primer cuarto malísimo de los locales. Entró Llull a pista en el segundo y con dos triples comenzó la remontada madridista.

Los blancos consiguieron ponerse por delante antes del paso por vestuarios, pero el encuentro se mantuvo igualado a 47 al término de los primeros 20 minutos, gracias también a la aportación de un gran Kramer. Ya en el tercer acto, despegaría el Real Madrid. Len, Feliz y Tavares firmaron dos dígitos de anotación y se fueron los de Scariolo a los 15 puntos de ventaja, cerrando prácticamente el partido.

Mantendrían el encuentro controlado hasta el tramo final, cuando recortó distancias el conjunto andorrano, aunque ya sin tiempo de dar la sorpresa. Al final, el Real Madrid consiguió llevarse el choque por un 97-90 que les mantiene sólidos al frente de la Liga Endesa y que les da alas de cara a los dos siguientes duelos. Los madridistas se enfrentarán a los dos equipos que tienen inmediatamente por encima de ellos en la Euroliga, donde son terceros y buscarán el liderato en Atenas y Estambul ante Olympiacos y Fenerbahce.