Marc Márquez ‘veta’ a su hermano Álex en MotoGP

Marc considera que para subir a MotoGP hay que tener una buena moto El futuro de Álex Márquez pasa por otro año en Moto2

El futuro del hermano de Marc Márquez, Álex, ha sido una de las comidillas del ‘paddock’ de MotoGP durante este año. ¿Subiría a la clase reina en 2019 o permanecería una temporada más en Moto2? Pues bien, finalmente el pequeño de los Márquez va a continuar en la categoría intermedia del mundial siguiendo el consejo de su hermano. Marc opina que si no se llega a MotoGP con una moto que te permita aspirar a todo, lo mejor es quedarse en Moto2, donde se ve que Álex es uno de los pilotos fuertes.

“Tiene 22 años. No porque uno haya subido con 20, 21 ó 22 y haya ganado, tenemos que subir todos. Cada uno tiene sus etapas. Se tienen que quemar bien. La vida del piloto es corta, intensa, la tienes que aprovechar, pero la tienes que alargar los máximos años posibles. Si no muchos de ellos, se encuentran con 27-28 que no tienen sitio y ahí sí que es difícil bajar de nuevo”, ha dicho Márquez apoyándose en los múltiples ejemplos que hemos tenido últimamente de pilotos que suben a MotoGP muy jóvenes y, ante la falta de resultados, salen por la puerta de atrás.

Este ‘veto’ de Marc a su hermano no hubiese sido tal si hubiese llegado un equipo potente con una oferta. Entonces, Álex Márquez hubiese corrido en MotoGP en 2019. “No es lo mismo venir un domingo con opciones de ganar, que ir a por un ‘top 10’. Tener la opción de ganar un mundial, la presión, te forma como piloto y como persona. Yo era el primero que si hubiese tenido una buena oportunidad o una cosa sólida en MotoGP, le digo ‘ve a MotoGP’ porque lo veo ya preparado mentalmente”.

Lo que no va a cambiar en el futuro son las labores de mentor y consejero que hace Marc Márquez con su hermano Álex. “Somos una familia, un grupo y si él se queda, me quedo yo con él porque entrenamos juntos y le intento asesorar lo mejor que puedo. Lo mejor es que él está convencido de que puede ser el mejor año y lo que queda de este”, ha asegurado el piloto de Honda.