Lexus refuerza su vínculo con el Open Banc Sabadell en el Trofeo Conde de Godó

Lexus refuerza por tercer año consecutivo su vínculo con el Barcelona Open Banc Sabadell – Trofeo Conde de Godó, consolidándose como Vehículo Oficial y Patrocinador de una de las citas más prestigiosas del calendario tenístico internacional.

Del 11 al 19 de abril de 2026, las instalaciones del emblemático Real Club de Tenis de Barcelona-1899 se convertirán en el epicentro del deporte mundial. En este escenario, Lexus no solo estará presente como patrocinador, sino como un actor fundamental para garantizar que la excelencia del torneo se traslade también a las calles de la ciudad condal.

Una flota electrificada al servicio de las estrellas

La innovación y la sostenibilidad son pilares compartidos entre el torneo y la marca japonesa. Por ello, Lexus cederá una amplia flota de vehículos híbridos y eléctricos de última generación. Estos vehículos serán los encargados de desplazar a los jugadores, a los integrantes de sus equipos y a las autoridades durante toda la competición, asegurando una movilidad silenciosa y respetuosa con el medioambiente.

Entre los modelos que protagonizarán estos traslados destacan referentes del diseño vanguardista como el LBX, junto a la avanzada gama SUV compuesta por el UX, NX, RX y el 100% eléctrico RZ. Esta selección representa el compromiso de Lexus con una gama 100% electrificada en España, donde el rendimiento y la fiabilidad son innegociables.

Tradición y vanguardia en la tierra batida

El Trofeo Conde de Godó, fundado en 1953 por Carlos Godó, es un torneo que respira historia. Es el lugar donde leyendas como Rafa Nadal —el jugador más laureado con 12 victorias y quien da nombre a la pista central— han forjado su mito. Lexus se integra en esta tradición aportando su visión de futuro y su filosofía de hospitalidad.

La presencia de la marca en el Real Club de Tenis de Barcelona-1899 es una apuesta por los valores compartidos con el tenis: la disciplina, el respeto y la superación. Al participar en este ATP 500, Lexus refuerza su compromiso con la innovación en el deporte, ofreciendo una experiencia única tanto a los participantes como a los asistentes.

El sello Lexus Relax

Más allá de la competición, Lexus traslada esa misma seguridad a sus clientes a través de Lexus Relax. Este programa permite disfrutar de hasta 15 años de garantía, una cifra que refleja la confianza absoluta en la fiabilidad de sus modelos híbridos y eléctricos. Conducir un Lexus es, al igual que un buen saque en el tenis, una cuestión de confianza y control.

Con este patrocinio, Lexus no solo apoya al mejor tenis del mundo, sino que invita a Barcelona a ser testigo de una movilidad más limpia, avanzada y emocionante, demostrando que la vanguardia y la tradición pueden maridar a la perfección sobre la tierra batida del Godó.