Jenni Hermoso dará nombre al estadio de Ciempozuelos: «Es un homenaje al fútbol femenino»

El municipio de Ciempozuelos (Madrid) ha aprobado con mayoría absoluta de la izquierda la designación de su estadio municipal de fútbol con el nombre de Jenni Hermoso. Una iniciativa argumentada para dar más visibilidad al deporte femenino para situar a la internacional española como una referente internacional en un espacio público que dio mucho que hablar en el pleno sobre la decisión de escoger precisamente a ella.

Desde que se sometió a votación desde el consistorio, la propuesta se presentó como un reconocimiento «necesario y justo». Una vez aprobado, la alcaldesa de la localidad, Raquel Jimeno, defendió la medida como un paso necesario para luchar por la igualdad: «Es un acto de justicia para reconocer a una de las grandes deportistas de nuestro país. Queremos que nuestras instalaciones reflejen los valores de igualdad y esfuerzo que ella representa».

El cambio de nombre coincidirá con la reapertura del estadio después de haber realizado obras para mejorar las instalaciones. El recinto presentaba problemas y Ciempozuelos quería un cambio de arriba a abajo: «El objetivo no era solo rehabilitarlo, sino transformarlo en un espacio moderno, seguro y representativo del municipio», añadió Raquel Jimeno después de explicar que el nuevo estadio simboliza «una nueva etapa del deporte en el municipio».

Debate político por llamar Jenni Hermoso al estadio

A pesar de que la decisión ya está aprobada y está previsto que el nuevo recinto municipal se inaugure el próximo 12 de abril, antes hubo bastante debate político en el pleno. Ganó con mayoría absoluta gracias a los votos de PSOE, Más Madrid y Ciudadanos, mientras que PP y Vox votaron en contra. Vanesa Martín, portavoz del Partido Popular en Ciempozuelos, señaló que «no cuestionaban la trayectoria de Jenni Hermoso, sino que se trataba de que era una decisión que debía haberse sometido a consulta vecinal» ya que debían haber puesto el nombre de aquellos que «habían crecido en sus campos para que tuvieran una recompensa por su esfuerzo o, como mínimo, alguien de Ciempozuelos».

En la misma línea siguieron los representantes de Vox en el consistorio, donde apuntaron que «los vecinos debían haber podido participar en la elección del nombre del estadio, ya que se trata de un símbolo del municipio». Según explicaron en el plano, Jenni Hermoso ya mostró su agradecimiento tras conocer que su nombre iba a estar en el estadio: «Es un orgullo enorme que lo tenga, especialmente aquí. Si esto sirve para que más niñas se animen a jugar al fútbol y perseguir sus sueños, entonces tiene un valor mucho mayor que el propio homenaje. Siempre estaré disponible para apoyar iniciativas que fomenten el deporte base y la igualdad».

La concejala Ana Sánchez insistió en que la medida busca generar un impacto real entre la juventud: «Queremos que los niños y niñas que utilicen este estadio tengan referentes cercanos y actuales. No es solo una cuestión simbólica, es una herramienta para educar en valores como el esfuerzo, la igualdad y el respeto». El gobierno municipal también justificó que llamar a Jenni Hermoso al estadio forma parte de un proyecto más amplio para fomentar el deporte femenino en la localidad.

«Esto no es algo aislado. Vamos a seguir trabajando para que el deporte en Ciempozuelos sea inclusivo, accesible y un motor de oportunidades para todos», finalizó Raquel Jimeno. Consideraron que la negativa de algunos partidos es porque «les molesta que pongan mujeres en el lugar que merecen» y que quieren «corregir la falta de visibilidad histórica que ha tenido el deporte femenino».