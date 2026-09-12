Conoce cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Sociedad - Atlético de Madrid de la Liga El Real Sociedad - Atlético de Madrid es de la jornada 5 de la Liga y se jugará en el Reale Arena

La Real Sociedad y el Atlético de Madrid se van a ver las caras en un partido que es un clásico del fútbol español. Cada vez que estos dos equipos se ven las caras suele haber de todo, por lo que se espera que en esta ocasión no sea diferente y que los futbolistas puedan ofrecer un gran espectáculo. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en la jornada 5 de la Liga en el Reale Arena.

Real Sociedad – Atlético de Madrid de la Liga: a qué hora empieza el partido

El Atlético de Madrid viaja a San Sebastián para enfrentarse a la Real Sociedad en el partido que corresponde a la jornada 5 de la Liga. Los pupilos del Cholo Simeone esperan levantarse tras la derrota sufrida en la Champions League en Anfield, mientras que el cuadro txuri-urdin no han tenido el inicio de curso deseado y esperan lograr que los tres puntos se queden en casa. La patrona que encabeza Javier Tebas ha programado este encuentro para el domingo 13 de septiembre y se espera que el balón ruede de manera puntual a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, en el Reale Arena.

Dónde ver en directo gratis el Real Sociedad – Atlético de Madrid de la Liga: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ y Dazn son los dos medios de comunicación que tienen en su poder los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva el campeonato nacional en nuestro país. El Real Sociedad – Atlético de Madrid que cayó en la jornada 5 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Dazn, así que esto significa que no se emitirá gratis ni en abierto por la TV en España. Hay que recordar que esta plataforma tiene a disposición de sus clientes su app para todo aquel que quiera descargarla en un teléfono móvil, una tablet o una smart TV y ver el choque que se disputa en el Reale Arena en streaming y en vivo online.

Por otro lado, en la web de OKDIARIO, como es habitual, te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que suceda alrededor de la previa de este choque correspondiente a la jornada 5 de la Liga. Cuando se escuche el pitido final en el Reale Arena publicaremos la crónica del partido y también compartiremos con nuestros lectores las declaraciones de los protagonistas de este Real Sociedad – Atlético de Madrid.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Sociedad – Atlético de Madrid

Todos los aficionados del combinado donostiarra, del cuadro colchonero y seguidores del campeonato liguero español en general tienen que saber que si no van a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este partidazo de la jornada 5 de la Liga van a poder escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE y Radio Marca van a conectar con el Real Sociedad – Atlético de Madrid para contar todo lo que suceda en el Reale Arena.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Sociedad – Atlético de Madrid?

El Reale Arena, ubicado en el barrio de Anoeta, será el escenario donde se va a jugar este apasionante Real Sociedad – Atlético de Madrid de la jornada 5 de la Liga. El feudo del conjunto txuri-urdin se inauguró en 1993 y en su interior caben unos 42.000 espectadores, por lo que se espera que este domingo haya una gran entrada para este choque que es uno de los más destacados del finde semana.

El Comité Técnico de Árbitro de la RFEF designó a Juan Martínez Munuera para que imparta justicia en este duelo entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid de la jornada 5 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará Alejandro Muñiz Ruiz, por lo que tiene que analizar las jugadas polémicas que se produzcan para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero y aconsejarle que vaya a revisar la acción dudosa al monitor que estará instalado en la banda del Reale Arena entre los dos banquillos.