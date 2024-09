El Girona llega a la Champions League y lo hace debutando en el Parque de los Príncipes. Luis Enrique y su París Saint-Germain serán la primera piedra para los catalanes, en su estreno bajo la música de las estrellas y en búsqueda de entrar entre los 24 mejores de la nueva fase de liga, que les permitiría seguir con vida más allá de los primeros ocho encuentros. Los parisinos, acostumbrados a ser siempre candidatos por contar con la figura de Kylian Mbappé, comienzan ahora una nueva etapa, aunque no por la ausencia de su otrora estrella cambian los objetivos de intentar por fin proclamarse campeones este curso, en la final que se celebrará en Múnich.

El Girona comenzará a disfrutar del sueño que se ganó la pasada campaña, tras acabar tercero en Liga. Lo hará, eso sí, sin cuatro de sus piezas puntales entonces: Dovbyk, Savinho, Yan Couto y Aleix García. Pese a ello el conjunto gerundense ha conseguido armar un buen equipo, con futbolistas desequilibrantes como Bryan Gil o Danjuma, recuperando a Oriol Romeu y fichando a Abel Ruiz.

Los de Míchel no han iniciado de la mejor manera posible el curso, cayendo ya en dos ocasiones en Liga, frente a Atlético y Barcelona, a los que el pasado año superaron. No parecen ser igual de solventes ante los grandes y, además, esta temporada se suma su participación entre semana en la máxima competición.

El estreno del Girona en esta Champions no podía ser mejor. Los catalanes se enfrentarán a un PSG que tiene por delante un reto de lo más complicado. El club-Estado ha perdido a su gran estrella e inicia una nueva etapa en la que, pese a ello, el objetivo vuelve a ser el mismo: conseguir su primera Champions.

Que no esté Kylian Mbappé, no quiere decir que Luis Enrique no tenga un equipazo. De hecho, para consolarse tras su salida, han realizado un desembolso de 170 millones en fichajes, sumando a los Barcola, Dembélé, Donnarumma, Vitinha o Fabián a los recién llegados Joao Neves, Willian Pacheco, Doué y Safonov.

Estreno del Girona en Champions a lo grande

Pese a la teórica superioridad del rival, Míchel ha dejado claro que no abdicará de su estilo de juego, de posesión del balón y sin especular. Aunque se mida a un gigante europeo, explicó que sus propios jugadores no aceptarían tener otra estrategia que la del ataque y la lucha por el balón. Además, señaló en rueda de prensa que no se conforma, en principio, con rascar un empate: «Que el PSG no tenga su buen día. Han perdido a Mbappé, pero es un equipazo y juegan en casa, además es nuestro primer partido. Solo pido nuestra mejor versión, en personalidad y carácter».

Los dos entrenadores han intercambiado elogios hacia el otro. «Es un referente por su idea de juego. Es espectacular. Siempre mirando a la portería rival, si te tiene que jugar rápido, te lo hace, si te tiene que dar pases, también, es vertical y agresivo hacia al gol», apuntó el técnico del Girona.

El club catalán se enfrenta al PSG en su estreno en Champions. Será su primera visita, pero no la última ante un grande, puesto que viajarán a San Siro para medirse al Milan en la penúltima fecha. Además, les tocará recibir a Liverpool y Arsenal. Pero también se enfrentarán a Feyernoord, PSV, Sturm Graz y Slovan Bratislava, lo que les da opciones de alcanzar la siguiente ronda.