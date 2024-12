Flick sobre su sanción de dos partidos: «Es una Liga diferente y tengo que aceptarlo, aunque me sabe mal»

Hansi Flick atendió a los medios de comunicación desde la Ciudad Deportiva Joan Gamper en la previa de la jornada 17 de la Liga que medirá a Barcelona y Leganés en el Olímpico de Montjuic este domingo 15 de diciembre a partir de las 21:00 horas.

«Le he dicho al equipo que todo depende de si jugamos al 100% concentrados. Todo depende de nosotros. Los rivales siempre buscan nuestras debilidades», comenzó señalando Hansi Flick en la Joan Gamper en la previa del duelo liguero que disputará el Barcelona contra el Leganés este domingo.

«Después de una lesión es normal que se tarde en alcanzar el máximo nivel. Ansu ha entrenado hoy y lo ha hecho muy bien. El panorama es positivo en este sentido. Demostramos que los médicos han hecho un trabajo excelente», señaló el entrenador del Barça.

«Mi reacción no fue tan exagerada. Fui yo mismo. Intenté hablar con De Jong en el campo. Quizás tendría que haber sido más suave. Yo al equipo le dije al principio de temporada que no teníamos que quejarnos de los árbitros en el campo. Cuando toman una decisión, no podemos cambiarla. Tengo que aceptar la roja, aunque me sabe mal. Es una Liga diferente. Ya me he llevado la roja y dos partidos de sanción. Lo acepto. Lo único que quiero es que los árbitros deciden lo mismo con todos los banquillos. Los jugadores no se quejan. Y estoy muy contento con ello. El comportamiento es fantástico y ha cambiado respecto a años anteriores. Es algo normal en el mundo del fútbol. Somos humanos y todos cometimos errores. Acepto la roja y corregiré mis emociones. Soy el responsable del equipo», valoró el técnico alemán en rueda de prensa sobre su sanción de dos partidos.

«Mis ayudantes estarán en el banquillo. Marcus tiene mucha experiencia. Tiene un gran conocimiento del fútbol. Tiene las máximas competencias para dirigir el partido mañana», comentó Flick.

«No me gusta mucho hablar de árbitros. Ya sé que para los periodistas es muy interesante. Pero ya está todo dicho», dijo el entrenador azulgrana.

«Mañana jugamos contra el Leganés y todavía no estamos pensando en el Atleti. Pero hay que tomar decisiones con los jugadores. Está muy bien tener piernas frescas. Podríamos hacer rotaciones», afirmó Hansi Flick en rueda de prensa antes de recibir en Montjuic al Leganés.

«Las últimas palabras que podré dedicarle al equipo será en el hotel. Se lo puedes preguntar a los jugadores si pierden mucho sin mí en el campo. Si ganamos les voy a abrazar mucho», confirmó el entrenador del Barça.

«Araujo va a jugar sus primeros minutos contra el Leganés. No estoy seguro si puede empezar como titular. Quizás pueda estar», dijo el alemán. «Es el cumpleaños de Raphinha y lo he visto muy fresco. No he tomado la decisión de si va a jugar».