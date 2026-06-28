Doble fracaso de la selección de Cataluña: pierde con Gran Bretaña y sólo llena la mitad del pabellón

Doble fracaso de la selección de Cataluña de baloncesto. Después de recuperar el equipo autonómico 16 años después y hacerlo con miembros que han sido importantes en la Absoluta de España, los catalanes han perdido contra Gran Bretaña, número 81 del ranking FIBA. Al menos, la derrota no fue demasiado seguida, ya que apenas llenaron la mitad del pabellón donde se ha celebrado este domingo el partido amistoso.

El Nou Congost de Manresa, con capacidad para 5.000 espectadores, sólo reunió a 2.501, es decir, media entrada para un encuentro en el que la entrada más cara no superaba los 30 euros y había localidades que se vendían por ocho. Pinchazo en toda regla.

La selección catalana contó con la visita de cuatro jugadores que a partir de este lunes se concentrarán en Madrid con España a las órdenes de Chus Mateo: Ferran Basas, Joel Parra, Oriol Paulí y Pierre Oriola. Ninguno de ellos contó con la aprobación de la Federación Española de Baloncesto para jugar este domingo tras ser convocados por Jaume Ponsarnau a sabiendas de la cercana ventana de la Absoluta, que se medirá a Dinamarca el próximo jueves a Dinamarca en la Caja Mágica y visitará a Georgia el 5 de junio.

El regreso de la selección catalana con miembros que han disputado torneos oficiales con la española y que incluso habían sido convocados para las ventanas a lo largo de la temporada, como Isaac Nogués, Pep Busquets, Éric Vilà o Lluís Costa, que sí jugaron el choque en Manresa, no fue recibido de buen grado dentro de la FEB.

Derrota en la cancha y en las gradas

El resultado ha sido negativo, ya que Cataluña ha tropezado ante Gran Bretaña en un duelo ajustado hasta el final (74-76). Un parcial de 18-26 en el último cuarto fue clave para que los catalanes no lograran el triunfo en su casa, en un duelo que sirvió a los ingleses para preparar sus ventanas FIBA del mes de julio.

En el último minuto, tras estar por delante los británicos, Cataluña tuvo diversas opciones de empatarlo otra vez, pero un robo del ex del Manresa Luke Nelson y su posterior canasta en contraataque sentenciaron el partido.